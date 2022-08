Samsung foca em telas grandes na nova família Galaxy de dobráveis; preços chegam a US$ 1,8 mil

A Samsung anunciou nesta quarta-feira, 10, a nova família de seus aparelhos dobráveis: o Galaxy Z Flip 4 e o Galaxy Fold 4. Chegando a quarta geração dos celulares, a Samsung anunciou melhorias no corpo do aparelho e nos displays. Os dois modelos ainda não possuem data para chegar ao Brasil e foram anunciados nos Estados Unidos por US$ 1 mil e US$ 1,8 mil, respectivamente.

No evento, a empresa afirmou que os novos aparelhos receberam melhorias nas telas, que chegam um pouco maiores que as versões anteriores e nas dobradiças. Além disso, dispositivos vestíveis, como o Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro e os fones de ouvido sem fio Galaxy Buds2 Pro também foram apresentados ao público.

Primeiro lançamento do evento, o Galaxy Flip 4 foi apresentado com tela principal de 6,7 polegadas e tela externa de 1,9 polegadas — ambas de Amoled e que podem ser utilizadas simultaneamente em funções como tirar fotos e vídeo chamadas.

As câmeras do dispositivo que, segundo a Samsung, ganharam lentes maiores e mais relevo na parte externa do aparelho são duas: uma lente angular de 12 megapixels (MP) e uma grande angular também de 12 MP. A câmera frontal possui 10 MP.

A bateria do aparelho também foi um dos itens que recebeu atenção no lançamento. A empresa informou que trabalhou em uma redução no tamanho de alguns componentes internos do aparelho para comportar uma bateria maior, com 3.700 mAh.

No desempenho, o Flip 4 carrega um chip Qualcomm Snapdragon 8 da primeira geração e tem memória de 8 GB. O modelo possui opções de armazenamento de 128 GB, 256 GB e 512 GB — ainda não é possível saber se todas as versões chegarão ao Brasil.

Galaxy Flip 4 Foto: Samsung

A Samsung também trouxe novamente a Bespoke Edition, uma linha customizável para o Flip que foi lançada na geração anterior. Nela, os usuários poderão escolher as cores da parte externa do aparelho, com opções de modificar, também, a parte metálica do celular. Nessa edição, estão disponíveis as cores azul, verde, vermelho, branco e dourado, com part metálica em preto, prata e dourado. Já para a edição “comum”, será possível encontrar o Flip 4 nas cores grafite, rosa, azul e lilás.

Sem previsão de chegada por aqui, o Galaxy Flip 4 foi anunciado nos Estados Unidos por US$ 1 mil.

Z Fold 4

O Galaxy Fold 4 chega com aumento de telas e com algumas alterações no corpo do celular, como as laterais mais achatadas e dobradiças mais discretas. De acordo com a Samsung, uma das camadas que compõem a tela dobrável foi eliminada para deixar o aparelho mais leve.

Com trunfo na tela expansível, o Fold 4 tem 7,6 polegadas quando aberto e tela externa de 6,2 polegadas, ambas de Amoled e certificação contra respingos de água.

A interface do aparelho foi otimizada juntamente com o Google para facilitar tanto a barra de tarefas quanto a função multitarefas, que permite abrir mais de um aplicativo por vez. Com isso, é possível abrir várias abas de navegador e salvar automaticamente os apps mais usados na barra de tarefas.

O conjunto de câmera triplo inclui uma lente principal de 50 MP, uma super-angular de 12 MP e uma teleobjetiva de 10 MP. Na parte interna, a câmera de selfie tem 10 MP. O modelo também repete o sensor “escondido” embaixo da tela de 4MP quando o celular está aberto, para auxiliar na qualidade das fotos.

Galaxy Fold 4 Foto: Samsung

A bateria é de 4.400 mAh, com carregamento de até 25 W. O processador usado no aparelho é um Qualcomm Snapdragon 8 da primeira geração, o mesmo que equipa o Flip 4 e con ta com 12 GB de memória. O Fold 4 também possui opções de armazenamento: 128 GB, 256 GB e 512 GB.

Nas cores grafite e dourado, o aparelho foi anunciado nos Estados Unidos por US$ 1,8 mil.

Vestíveis

Como tem sido costume da empresa, alguns dispositivos vestíveis também foram anunciados durante o evento da Samsung nesta quarta. A companhia trouxe duas novas versões de relógio inteligente, o Galaxy Watch e a nova geração do Galaxy Buds2 Pro, fones de ouvido sem fio da marca.

Nessa geração, a Samsung optou por mudar o design do fone e arredondar o dispositivo para que tivesse um melhor encaixe no ouvido — mudando a forma do fone “feijão” que apresentou nos últimos anos. Ainda, de acordo com a empresa, o dispositivo traz uma melhora nas ondas sonoras que chegam no dispositivo (de 16 bit para 24 bit), além de adotar o surround, uma espécie de som 3D — algo que a Apple já faz com o áudio espacial.

O aparelho possui cancelamento ativo de ruído e estará disponível nas cores preto, branco e lilás e custam US$ 230, ainda sem previsão de chegada ao Brasil.

Galaxy Buds2 Pro Foto: Samsung

Outro lançamento foi o Galaxy Watch 5, relógio inteligente da marca. O aparelho tem como principal novidade de equipamento um sensor de temperatura que ajuda a manter as informações corporais mais fiéis, mesmo que a temperatura do ambiente varie durante o dia, por exemplo.

Além disso, o relógio conta com características clássicas da categoria: monitoramento de batimento cardíaco, de exercícios e do sono. O dispositivo também traz o monitoramento de composição corporal, incluído na última geração do Galaxy Watch — uma espécie de bioimpedância no pulso.

Além da versão Watch 5, a empresa também lançou um modelo Pro do dispositivo. O Galaxy Watch 5 Pro tem corpo de titânio, tela de cristal de safira e é à prova d ‘água e de poeira. O modelo também possui uma pulseira magnética, sem o tradicional fecho de botão que as outras edições possuem. De acordo com a empresa, o relógio é indicado para a prática de esportes, incluindo modalidades em locações extremas, como trilhas e bikecross.

O Galaxy Watch 5 chega nos tamanhos de 40 mm e 44 mm, com opções nas cores preto, azul, rosa e prata, por US$ 280. Já o Galaxy Watch 5 Pro vai estar disponível nas cores preto e cinza e custará US$ 450.