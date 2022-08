Samsung lança novos celulares dobráveis no Brasil por até R$ 15,8 mil

A Samsung anunciou nesta terça-feira, 23, a chegada da nova família de seus aparelhos dobráveis ao Brasil: o Galaxy Z Flip 4 e o Galaxy Fold 4. Nesta, que é a quarta geração dos celulares, a Samsung anunciou melhorias no corpo do aparelho e nos displays. Os dois modelos estão disponíveis no Brasil a partir desta terça e custam até R$ 7,8 mil e R$ 15,8 mil respectivamente.

Apresentados em um evento no início de agosto, a empresa afirmou que os novos aparelhos receberam melhorias nas telas, que chegam um pouco maiores que as versões anteriores e nas dobradiças.

O Galaxy Flip 4 conta com tela principal de 6,7 polegadas e tela externa de 1,9 polegadas — ambas de Amoled e que podem ser utilizadas simultaneamente em funções como tirar fotos e vídeo chamadas.

As câmeras do dispositivo que, segundo a Samsung, ganharam lentes maiores e mais relevo na parte externa do aparelho são duas: uma lente angular de 12 megapixels (MP) e uma grande angular também de 12 MP. A câmera frontal possui 10 MP.

A bateria do aparelho também foi um dos itens que recebeu atenção no lançamento. A empresa informou que trabalhou em uma redução no tamanho de alguns componentes internos do aparelho para comportar uma bateria maior, com 3.700 mAh.

No desempenho, o Flip 4 carrega um chip Qualcomm Snapdragon 8 da primeira geração e tem memória de 8 GB. No Brasil, o modelo possui opções de armazenamento de 128 GB e 256 GB.

Será possível encontrar o Flip 4 nas cores violeta, preto, azul e rosé e o preço nas prateleiras será de R$ 7 mil para a versão de 128GB e de R$ 7,5 mil para o modelo com 256 GB.

O Galaxy Fold 4 chega com aumento de telas e com algumas alterações no corpo do celular, como as laterais mais achatadas e dobradiças mais discretas. De acordo com a Samsung, uma das camadas que compõem a tela dobrável foi eliminada para deixar o aparelho mais leve.

Com trunfo na tela expansível, o Fold 4 tem 7,6 polegadas quando aberto e tela externa de 6,2 polegadas, ambas de Amoled e certificação contra respingos de água.

A interface do aparelho foi otimizada juntamente com o Google para facilitar tanto a barra de tarefas quanto a função multitarefas, que permite abrir mais de um aplicativo por vez. Com isso, é possível abrir várias abas de navegador e salvar automaticamente os apps mais usados na barra de tarefas.

O conjunto de câmera triplo inclui uma lente principal de 50 MP, uma super-angular de 12 MP e uma teleobjetiva de 10 MP. Na parte interna, a câmera de selfie tem 10 MP. O modelo também repete o sensor “escondido” embaixo da tela de 4MP quando o celular está aberto, para auxiliar na qualidade das fotos.

A bateria é de 4.400 mAh, com carregamento de até 25 W. O processador usado no aparelho é um Qualcomm Snapdragon 8 da primeira geração, o mesmo que equipa o Flip 4 e conta com 12 GB de memória. O Fold 4 também possui opções de armazenamento: 256 GB, 512 GB e 1 TB, todos disponíveis no Brasil.

Nas cores grafite, vinho, dourado e creme, o aparelho com 256 GB chega por R$ 12,8 mil e o de 512 GB, por R$ 13,8 mil. Já a versão com 1 TB de armazenamento fica disponível apenas na cor preta, e sai por R$ 15,8 mil.