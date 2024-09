Seus olhos estão cansados de tantas telas? Não caia no conto dos óculos que bloqueiam luz azul

Se seus olhos doem depois de olhar para as telas, não presuma que a culpa é da luz azul. Você pode acabar gastando um dinheiro extra em uma solução que não ajuda muito. Não há dúvida de que nossos globos oculares estão sofrendo: os médicos criaram um novo diagnóstico, “síndrome da visão de computador”, para pessoas cujos olhos não se adaptam bem ao olhar constante para a tela. Mas a luz azul é, na verdade, um fator menor, dizem os especialistas em visão. De acordo com os oftalmologistas, a luz do sol, manter as telas muito próximas e esquecer de piscar são ameaças maiores à nossa visão e ao nosso conforto.

A "luz azul" refere-se à luz visível de energia mais alta em direção à extremidade fria do espectro de cores. Ela é emitida pelo sol e, em menor grau, por nossos telefones, tablets, computadores e TVs. As preocupações com esse problema aumentaram à medida que as pessoas passam mais tempo por dia olhando para telas. Os principais varejistas de óculos oferecem revestimentos protetores que bloqueiam a luz azul. Na Amazon, por exemplo, dezenas de marcas agora vendem óculos de luz azul sem prescrição médica - a opção mais vendida tem mais de 100 mil avaliações positivas. Até mesmo o iPhone, da Apple, oferece um modo "Night Shift" que faz com que a tela pareça mais amarela após o anoitecer.

Óculos com proteção para luz azul podem não ser tão efetivos quanto parecem Foto: Frank Gärtner/Ado

Três especialistas em visão que conversaram com o jornal americano The Washington Post disseram que a utilidade dos óculos de luz azul foi exagerada. A American Academy of Ophthalmology, por sua vez, não recomenda óculos que bloqueiam a luz azul “devido à falta de evidências científicas de que a luz azul esteja causando danos duradouros à saúde dos olhos”, disse o porta-voz clínico Ami Vadada.

Se usar bloqueadores de luz azul não é a solução, o que devemos fazer se as telas estiverem prejudicando nossos olhos? Perguntamos aos especialistas:

A luz azul é ruim para os meus olhos?

A luz azul traz alguns benefícios para a saúde física e mental. Em grandes doses, ela é arriscada para os olhos, mas essas doses não vêm dos aparelhos eletrônicos de consumo.

O sol é uma fonte muito mais poderosa de luz de alta energia do que a tela do seu telefone, disse David Ramsey, diretor de pesquisa oftalmológica do Lahey Hospital and Medical Center em Massachusetts. Os aparelhos não são brilhantes o suficiente para prejudicar nossos olhos, e ainda não sabemos os efeitos cumulativos de anos de uso do telefone.

A luz azul também pode afetar o sono. As configurações do telefone permitem que você altere a tela para um espectro de cores mais quentes à noite e diminua o brilho.

Mas se você suspeita que seu telefone está atrapalhando seu sono, provavelmente tem problemas maiores, disse Ramsey. Rolar as redes sociais à noite nos expõe a conteúdos que nos deixam animados, chateados ou ansiosos, disse ele, e usar o telefone até o momento em que você adormece pode deixar seu cérebro acelerado e dificultar o sono.

Preciso de proteção contra luz azul em meus óculos?

“A proteção contra a luz azul não vai prejudicar, mas não necessariamente vai ajudar de forma significativa”, disse Melissa Barnett, diretora de optometria da Universidade da Califórnia em Davis. Portanto, pagar mais em lentes por um revestimento contra a luz azul pode não ser o melhor uso de seu dinheiro. Um estudo de 2021 não encontrou nenhuma diferença perceptível entre óculos de luz azul e pares de placebo.

Barnett disse que, embora as lentes de luz azul sejam exageradas, ela valoriza o fato de elas fazerem as pessoas pensarem sobre a saúde dos olhos. Trate qualquer investimento que fizer em bloqueadores de luz azul como um experimento: Eles aliviam seus sintomas? Como eles se comparam a piscar propositalmente, pausas regulares ou colírios hidratantes?

Em 2017, um órgão regulador do Reino Unido multou a varejista Boots Opticians por propaganda enganosa sobre os riscos da luz azul e a eficácia dos bloqueadores de luz azul. Os olhos de cada pessoa são diferentes, e pode ser necessária uma visita a um optometrista e um exame oftalmológico para saber quais acomodações realmente farão a diferença para seu conforto ao usar telas, disse ela. Você pode até mesmo levar seu telefone, tablet ou laptop para que o oftalmologista possa examinar sua postura e suas configurações. Você precisa de uma nova receita, de lágrimas artificiais, de intervalos mais regulares ou de uma mesa mais alta? Seu optometrista pode ajudá-lo a discernir.

O que devo fazer em vez disso?

Os especialistas concordam que a causa mais comum de fadiga ocular é simplesmente não piscar o suficiente.

Normalmente, os seres humanos piscam cerca de 15 vezes por minuto, mas quando usamos telas, essa taxa cai para cerca de seis vezes - uma redução de mais de 50%. Para os usuários intensivos de telas, isso pode significar um dia inteiro de piscadas insuficientes e olhos ressecados.

Outro fator que contribui para isso é manter as telas próximas ao nariz. O ideal é que as telas do computador e da TV fiquem a cerca de 60 centímetros de distância do rosto, em um ângulo de cerca de 10 graus para baixo, disse Barnett. Ela também recomenda a “regra 20-20-20″: 20 minutos de trabalho, depois um intervalo de 20 segundos para olhar algo a pelo menos 6 metros de distância.