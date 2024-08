Seu celular te deixa acordado? Veja como não perder o sono com o smartphone à noite

O recurso de monitoramento do sono dos smartwatches e de outros dispositivos portáteis pode monitorar o quanto você está conseguindo dormir - mas e se você tiver problemas para adormecer? Embora não tenham a intenção de substituir a orientação médica, os smartphones atuais vêm com ferramentas destinadas a facilitar o sono, te colocando no estado de espírito correto. Aqui está um breve guia:

Defina uma rotina

PUBLICIDADE Além de incentivar o cuidado com o que você come e bebe antes de dormir, muitos médicos aconselham dormir e acordar em horários regulares todos os dias. Mas você não precisa se lembrar de definir lembretes ou um alarme noturno, pois a maioria dos smartphones permite que você defina uma rotina de sono para a semana. As programações podem variar - se você gosta de ter uma hora extra nos fins de semana, pode ter horários diferentes para dormir e alarmes para acordar em dias específicos. Em um iPhone, abra o aplicativo Saúde, toque em Procurar, na parte inferior da tela e, no menu Categorias de saúde, selecione Sono. Na tela Sono, você pode definir horários regulares para dormir e acordar durante a semana e escolher um tipo de alarme.

Ajustes de sono estão disponíveis no iPhone Foto: Bruno Romani/Estadão

Em celulares Android, abra o aplicativo Relógio e toque no ícone Hora de dormir, na parte inferior da tela, para configurar uma programação simples de sono diário com um tipo de alarme. Você também pode adicionar uma previsão do tempo local para te receber ao acordar.

Nos smartphones Galaxy, da Samsung, o recurso Modos e rotinas, no menu Configurações, pode ser usado para configurar uma programação de sono.

Diminua as distrações

Evitar que o telefone te mantenha acordado demais enquanto você rola a tela antes de dormir (ou que o acorde mais tarde com alertas) é outro desafio.

No aplicativo Saúde do iPhone, volte para as configurações de Sono e toque em Programação completa para opções para escolher quando deseja receber lembretes de “relaxamento”, definir metas de sono e monitorar a frequência com que você pega o telefone na cama. Você também pode conectar sua programação à ferramenta Sleep Focus da Apple.

Se você ainda não usou as ferramentas de Foco, abra os Ajustes principais do iPhone, selecione Foco no menu e escolha o modo Sono. Com base em sua programação de sono, o Foco no Sono silencia todas as notificações (ou notificações específicas), incluindo chamadas e outros alertas, durante as horas de sono designadas. Você também pode escolher um conjunto simplificado de telas de bloqueio e inicial para reduzir a estimulação visual.

Outros itens no menu Configurações tornarão a tela, temporariamente, mais escura para leitura na cama, como os controles de Tela e brilho que fazem o Modo escuro mudar os menus da tela de branco para preto e a configuração, Night Shift, que altera as cores da tela para tons mais quentes. (Esses controles podem ser configurados para serem ativados automaticamente, mas você pode ajustar os horários).

No Android, os controles do Bem-estar digital têm seus próprios ajustes que favorecem o sono. Abra Configurações e toque na opção Bem-estar digital e controle dos pais. Escolha o Modo Hora de Dormir na próxima tela. Na parte inferior da tela, toque na opção Personalizar para acessar os controles para ativar automaticamente as configurações de Não perturbe (que também estão no menu Bem-estar digital) e muito mais.

‘Fade out’

Seu telefone pode fornecer música relaxante ou outro áudio para ajudá-lo a relaxar e adormecer. Aplicativos de assinatura de terceiros, como o Calm e o Aura, incluem uma biblioteca sônica projetada para ajudá-lo a relaxar, mas você também tem outras opções.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Uma lista de reprodução curta ou um episódio de podcast pode se esgotar, mas e se você quiser adormecer com seu áudio favorito em um iPhone e não quiser que o dispositivo toque a noite toda? Abra o aplicativo Relógio e selecione Temporizadores. No menu em Quando timer acabar, selecione Parar reprodução. Defina o período de tempo que deseja que a transmissão seja reproduzida e toque no botão Iniciar no cronômetro. Em seguida, pressione Reproduzir no aplicativo Música (ou no widget no modo de espera do iPhone) e ouça até que o cronômetro se esgote. Em Opções de tela na hora de dormir, é possível transformar a tela colorida em escala de cinza, manter o plano de fundo escurecido e colocar o telefone no modo escuro. Depois de ajustar as configurações, o telefone será revertido para o Modo hora de dormir de acordo com sua programação de sono, mas você também pode ativá-lo manualmente. Alguns telefones Samsung podem rotular configurações semelhantes como Dormir no menu Modos e rotinas.

Você também pode dizer à Siri para começar a tocar o Apple Music - e por quanto tempo. E o aplicativo do Spotify para Android e iOS tem seu próprio cronômetro de sono.

Na maioria dos telefones Android, é possível escolher um som de fundo relaxante (como ondas do mar) ou outro áudio na mesma tela do Relógio em que você configura seu horário de sono. Os assinantes do YouTube Music Premium podem se desligar ao som de suas músicas favoritas.

Lembre-se que essas ferramentas têm o objetivo de ajudar, mas se estiver com problemas muito sérios de sono, use o telefone para entrar em contato com um médico.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.