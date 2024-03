Anúncios dos óculos Vision Pro, da Apple, em marketplaces brasileiros levantam suspeitas de golpe

Lançado a partir de US$ 3,5 mil (R$ 17,3 mil) em 2 de fevereiro, os óculos de realidade mista Apple Vision Pro ainda não foram disponibilizados oficialmente no Brasil, mas já é possível comprá-los por aqui - ao menos, em teoria. Anúncios do aparelho têm brotado em marketplaces nacionais como Mercado Livre, OLX e Enjoei a preços que variam de R$ 17 mil a R$ 42,9 mil. A legitimidade dos anúncios, contudo, levanta suspeitas.

Dentro do Mercado Livre, o Vision Pro não está disponível na revenda oficial da Apple, mas pode ser facilmente encontrado por outros vendedores no marketplace. Os anúncios, publicados geralmente por importadoras, variam, com alguns deles prometendo disponibilidade imediata, outros sob importação. Nem todos, porém, oferecem nota fiscal.

Anúncios do Vision pro no Brasil levantam suspeitas Foto: Mike Blake/Reuters

PUBLICIDADE Também não é possível saber se as unidades disponíveis são o resultado do arrependimento de compradores. Nos EUA, houve uma onda de devoluções dos óculos, embora a Apple afirme que a taxa de retorno seja de 1%. O Mercado Livre costuma indicar a quantidade de unidades vendidas de um produto anunciado em sua plataforma, porém dos 31 anúncios analisados pela reportagem até esta terça, 5, apenas seis efetuaram vendas – uma em cada anúncio. Anúncios com uma ou nenhuma unidade vendida costumam levantar suspeitas dos compradores.

Post no Instagram com foto do Vision Pro Foto: Reprodução/Instagram/@justaguyintech

Anúncio no Enjoei do Vision Pro com a mesma foto de post no Instagram Foto: Reprodução/Enjoei

No site Enjoei, é possível encontrar um anúncio do produto usado por R$ 17 mil – valor abaixo do preço original. Contudo, as imagens encontradas na publicação, com o produto fora da caixa (como se tivesse sido aberto e testado) foram extraídas do perfil justaguyintech, o que pode indicar que o vendedor não possui o produto em mãos como a foto pode indicar. Na OLX, também foram encontrados anúncios similares, como um que oferece o produto lacrado mas mostra imagens também coletadas de um perfil do Instagram.

Todo cuidado é pouco

Durante o lançamento de produtos de tecnologia de preços elevados, é comum a aplicação de golpes em marketplaces, o que exige a atenção e cuidado redobrados dos compradores. Nos EUA, em dezembro de 2020, um homem de 38 anos realizou a compra de um PS5 via eBay por US$ 878 (equivalente no período a R$ 4.450) e se surpreendeu quando, ao receber o produto em sua residência, encontrou tijolos dentro da caixa.

A Apple, que não tem previsão de lançamento para o Brasil, afirmou ao Estadão que a recomendação sempre é a de que “os consumidores adquiram produtos originais e que tenham a certificação pela Anatel”.

Publicidade

Post do Vision Pro no Instagram do site 9to5mac Foto: Reprodução/Instagram/@9to5mac

Anúncio do Vision Pro na OLX com a mesma foto de post no Instagram Foto: Reprodução/OLX

Em resposta, a OLX afirma que a “venda de produtos inexistentes ou falsos fere os Termos e Condições de Uso e uma vez identificada, o anúncio é retirado e o anunciante bloqueado” e reforça a importância de verificar a procedência do produto por meio da solicitação da nota fiscal.

O Mercado Livre informa que também combate a venda de produtos falsificados ou que descumpram a legislação vigente. “Essas medidas envolvem a disponibilização do Brand Protection Program, que permite aos titulares de direitos de propriedade intelectual – como a Apple, que ainda conta com uma loja oficial na plataforma – proteger esses direitos a partir de denúncias que levam à remoção de produtos”, diz a empresa. Caso a compra não saia como o esperado, o comprador pode solicitar a devolução do valor através do recurso Compra Garantida.

O Enjoei diz proibir a venda de itens falsificados, ilegais ou que violem a propriedade intelectual e que conta com análises anti-phishing e outros parâmetros vinculados ao comportamento do anunciante.

Como se proteger de golpes do Vision Pro

Todas as empresas reforçam a importância de manter a comunicação dentro de suas próprias plataformas e não compartilhar dados pessoais ou clicar em links suspeitos.

As plataformas ainda compartilharam as seguintes dicas, para evitar cair em golpes na busca pelo Apple Vision Pro:

• Por ser um produto recém-lançado, anúncios com preços muito abaixo de mercado podem ser fraude;

• Não aceitar contato em redes sociais, mesmo que o usuário informe que irá realizar a transação na plataforma;

Publicidade

• Usar os canais de denúncias no caso de anúncios suspeitos.