Conheça 10 games divertidos para jogar no iPhone neste final de ano

THE WASHINGTON POST - Os games para celular são ótimos e bilhões de pessoas se divertem com eles. Para atender a essa demanda, os desenvolvedores de jogos – que vão desde estúdios renomadas a equipes com apenas uma pessoa – têm lançado um número extraordinário de games. São tantos que pode ser difícil encontrar por conta própria os mais bacanas.

Por isso, vamos dar uma mãozinha. A seguir, temos uma lista com alguns dos melhores disponíveis para iPhone em ordem alfabética, assim como uma breve explicação do que gostamos em cada um. Deixamos de fora algumas recomendações óbvias (como o Pokémon Go, o Genshin Impact, o Wordle ou o Knotwords). Vamos focar exclusivamente no iPhone dessa vez – e não em todos os dispositivos móveis –, porque alguns dos jogos listados estão disponíveis apenas por meio do Apple Arcade, o serviço de assinatura de videogames da marca.

Isso, porém, não significa que alguns desses títulos não poderão ser encontrados em celulares com Android.

Além disso, o apetite de estúdios por jogos para celular é enorme. Recentemente, a Netflix prometeu aos assinantes três títulos da Ubisoft, incluindo um da série Assassin’s Creed, já em 2023. Outras editoras de games para consoles e PC começaram a desenvolver títulos para dispositivos móveis, o que deve aquecer as disputas setor.

Se você já é um gamer de iPhone, ou está apenas interessado em saber quais jogos valem o seu tempo, aqui estão nossas recomendações.

Cards of Darkness

Aplicativo 'Cards of Darkness'

Disponível no Apple Arcade, Card of Darkness convida os jogadores a percorrer uma trilha em meio a um cenário que lembra as casas de um jogo de tabuleiro. Para concluir o trajeto, é preciso dar fim a todas as cartas à sua frente. Depois de pegar uma carta, você precisa derrotar todo o baralho, o que pode levar a escolhas difíceis e duelos perigosos contra cartas inimigas.

Desta: Entre Memórias

Aplicativo 'Desta: Entre Memórias'

Desta: Entre Memórias é um jogo de táticas em que, enquanto sonha, você joga queimada contra pessoas de sua cidade natal com quem tem questões mal resolvidas. O jogo aborda o desafio de lidar com sentimentos complexos e ter conversas difíceis com pessoas queridas sem ficar na pior. Importante: é preciso ser assinante da Netflix para jogar, mas caso já tenha uma assinatura, o jogo é gratuito.

Dicey Dungeons

Aplicativo 'Dicey Dungeons'

Lançado inicialmente para PCs e consoles, o Dicey Dungeons coloca os jogadores em batalhas no estilo daquelas de Pokémon, mas à medida que o jogo avança e você escolhe certas armas e faz novas jogadas, o ritmo do game parece mais calculado que aleatório. Esse desafio crescente torna o game uma aquisição duradoura em qualquer catálogo de jogos para dispositivos móveis.

Love You to Bits

Aplicativo 'Love You To Bits'

Love You to Bits é um jogo fofinho do tipo “point & click” no qual você reúne as peças de sua namorada robô ao vencer desafios em diferentes planetas. Você joga como Kosmo, um mini-humano que vasculha o universo em busca de peças e bugigangas. É um jogo envolvente e agradável com uma história de pano de fundo comovente e que pode ser finalizado com facilidade.

Mario Kart Tour

Aplicativo 'Mario Kart Tour'

Mario Kart Tour é o jogo de entrada do encanador bigodudo para dispositivos móveis. Nesta adaptação para telas menores, você participa de corridas e desafios em mapas únicos. Se você já domina a pista de Nova York do “Mario Kart 8″, por exemplo, a transição para o celular não deve lhe causar tanta dificuldade. É um bom jeito de jogar Mario Kart quando não se está em casa.

Pokémon Unite

Aplicativo 'Pokémon Unite'

O Pokémon Unite parece uma cópia de League of Legends (LoL) por causa do formato de batalha entre equipes e à estrutura de três visualizações diferentes do mapa. Mas o Unite tem duas características no canto da tela que o diferenciam e que podem funcionar como um atrativo: uma enorme lista de Pokémons para recorrer, além de uma simplificação do formato de LoL. Somam-se a isso cenários atraentes, que prendem os jogadores.

Solitairica

Aplicativo 'Solitairica'

Solitairica é uma batalha de cartas com dinâmica de RPG que consegue o impossível: tornar um jogo de paciência algo divertido de verdade. As fileiras de cartas que podem ser aprimoradas e o sistema de itens e feitiços mágicos tornam a experiência de jogo absurdamente viciante. Também há uma trama de fundo sobre derrotar o malvado imperador Stuck, caso você se interesse nisso. Este é daqueles jogos que dão vontade de dizer “só mais uma partida”.

Soosiz

Aplicativo 'Soosiz' Foto: Reprodução/Touch Foo

Originalmente lançado para o iPod Touch, o Soosiz apresenta uma esfera que percorre trilhas para salvar esferas menores, tentando escapar de obstáculos e inimigos. Mas com um detalhe: cada fase é composta por pequenos planetas e cada um deles tem sua própria gravidade. Depois de dominar a física do jogo, é possível dar saltos radicais para conseguir atalhos em mapas ou evitar inimigos, sendo arremessado pelo mundo. Vale dar uma chance.

Threes

Aplicativo 'Threes'

No Threes, você desliza as peças para cima, para baixo e de um lado para o outro para combinar aquelas de igual número e tentar alcançar o número mais alto possível sem que todos os espaços fiquem preenchidos. A simplicidade estética dele é encantadora, com carinhas enfeitando algumas das peças que você desliza nos espaços. Se você gosta de jogos do estilo puzzle que podem ser finalizados de forma breve, Threes é perfeito.

Two Dots

Aplicativo 'Two Dots'

Two Dots é um jogo fascinante que gira em torno de ligar pontos da mesma cor. Ao longo de centenas de fases, novas dinâmicas e itens complicam as maneiras pelas quais os jogadores são capazes de concluir os desafios. A dificuldade vai aumentando aos pouquinhos e a diversão é garantida. Cada fase não demora muito para ser concluída, mas é fácil ficar viciado e passar horas jogando. O recomendado é ir com calma. /TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA