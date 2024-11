Magnata da tecnologia adverte que a Europa será ‘abandonada’ se perder a corrida da IA; entenda

Se há algo que está em alta no mundo da tecnologia, é provável que Xavier Niel tenha ficado sabendo. O hacker que se tornou empresário é proprietário de um vasto império de telecomunicações, faz parte do conselho de cinco membros da ByteDance, controladora do TikTok, e é um grande defensor de startups, contando com a queridinha francesa Mistral AI entre seus investimentos.

O bilionário tem estado atento aos desenvolvimentos tecnológicos ao longo de sua carreira. Mas ele também viu a Europa ficar atrás dos EUA e da China em termos de inovação.

A Europa produziu algumas startups promissoras em meio ao frenesi da IA generativa, como a Mistral AI e a Aleph Alpha. No entanto, a região terá que fazer muito mais para acompanhar a corrida global da IA.

Xavier Niel, magnata francês Foto: JOEL SAGET—AFP/Getty Images

PUBLICIDADE Niel adverte que a Europa tem uma chance real de mostrar sua promessa e criatividade na frente da IA. Mas se ela perder o barco, poderá deixar de ser relevante. “Se a Europa não fizer isso direito, ela se tornará um continente muito pequeno e abandonado por algumas gerações”, disse ele ao Financial Times em uma entrevista publicada no domingo, 17.

O que diferencia as startups europeias de IA são seus “valores”, como privacidade e transparência, disse Niel. A Europa também está gerando talentos voltados para a engenharia e a matemática em suas universidades, o que poderia dar à região uma vantagem - se ela se mover rapidamente e quebrar coisas, como diz o ditado.

“Claro, o mundo está se movendo mais rápido agora, os recursos são maiores. Mas sempre haverá duas crianças inteligentes em algum lugar do mundo, trabalhando em uma garagem, com uma visão tecnológica ou uma nova ideia”, disse Niel.

O magnata francês, cuja fortuna é estimada em US$ 8,7 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index, está no centro dos desenvolvimentos de IA. Seu otimismo em relação à proeza da Europa na área de IA o levou a desenvolver a maior incubadora de startups do mundo em Paris, a Station F. Ele também co-investiu US$ 300 milhões em um laboratório de pesquisa de IA sem fins lucrativos, juntamente com Eric Schmid e Rodolphe Saadé.

Ainda assim, ele se preocupa com o fato de que, se a Europa não aproveitar a onda da IA, ela será reduzida a “o lugar mais agradável do mundo para museus”, como disse à revista Wired em setembro. Ele comparou o momento atual da IA ao momento em que os mecanismos de busca se tornaram populares. Hoje, eles são em grande parte administrados por empresas americanas, como o Google e o Microsoft Bing.

“Se você quiser criar um mecanismo de busca do zero agora, não poderá vencer porque não estava lá há 25 anos”, disse ele.

Outros especialistas também se preocuparam com o fato de a Europa estar ficando para trás e como isso pode afetar as perspectivas de segurança e defesa da região em comparação com o resto do mundo.

As empresas da Fortune 500 Europe, que classifica as maiores empresas da região por receita, estão lenta mas seguramente integrando a IA em aplicativos avançados. Em última análise, a estratégia da Europa para enfrentar os desafios pode determinar se ela é vencedora ou perdedora.

“Simplificando, desenvolver, lançar ou simplesmente usar tecnologia é mais difícil na Europa do que em qualquer outro lugar do mundo. Para permanecer na corrida global, a UE precisa de uma nova abordagem: mitigar os riscos da nova tecnologia e, ao mesmo tempo, permitir a inovação”, disse Matt Brittin, presidente da EMEA do Google, à Fortune no mês passado.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.