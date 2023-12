Criar conteúdo nas redes sociais é a melhor forma de vender o seu produto; leia análise

Nessa avalanche de dados que entra diariamente em nossos olhos, um dos grandes desafios de qualquer profissional nos dias de hoje é conquistar uma fatia da atenção das pessoas. Certamente, essa é uma das tarefas mais árduas da atualidade.

Em meio a tantas coisas que deslizam em nossas telas, normalmente dedicamos mais tempo às informações compartilhadas por negócios ou profissionais que respeitamos. Ou seja, quando aparece uma publicação de alguém que enxergamos como referência ou autoridade, a tendência é darmos mais chance a ela. Mas como conquistar essa autoridade? Bem, há três caminhos.

Veja algumas dicas de como melhorar uma publicidade e atrair a atenção das pessoas Foto: Andrew Kelly/Reuters

O primeiro é aproximar-se de quem já é autoridade. Ao estabelecer vínculos com pessoas ou marcas conhecidas, você se apropria da referência que elas têm. Porém, a esmagadora maioria dos mortais deste planeta não tem acesso a essas personalidades ou companhias. Logo, é melhor não contar com isso.

O segundo baseia-se em gastar um caminhão de dinheiro e se fazer presente na vida de potenciais clientes a todo instante. Quando você aparece muitas vezes para alguém, é possível que a sua mensagem seja assimilada em função da quantidade de vezes que você a repete. Porém, além dessa estratégia ser malvista por muita gente e da maior parte da população não ser afortunada o suficiente para pagar o preço que uma superexposição exige, quando você deixa de investir nisso, a sua autoridade deixa de existir também. Basta ver o que acontece nas eleições. Em um curto intervalo de tempo, sua vida é tomada por imagens e números de candidatos. Depois, você os esquece.

Já o terceiro caminho é o melhor e mais sustentável modo de construir autoridade ao longo do tempo. E ele baseia-se em compartilhar conteúdo. Em falar o que você sabe. Em dividir seu conhecimento e suas habilidades sem exigir nada em troca. Veja, se você vende aparelhos de ar-condicionado, imagine produzir materiais detalhados sobre como fazer a manutenção, realizar a limpeza ou trocar o filtro? Se você é chef, imagine mostrar o passo a passo das suas receitas, do preparo e da apresentação dos pratos? Ao fazer isso, é possível que você vire autoridade para algumas pessoas e – consequentemente – que muitas delas busquem sua loja quando o ar-condicionado quebrar ou seu restaurante quando a fome apertar.

Nizan Guanaes, um dos principais publicitários do Brasil, afirma: os melhores profissionais e negócios do presente se conectam com seus clientes por meio do conteúdo que geram. Isso é a propaganda dos dias atuais.