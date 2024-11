Em contraste com o estilo empresarial anterior, muitas vezes visto como pouco colaborativo, ele implantou uma cultura mais aberta e empática, promovendo a abordagem do learn-it-all em vez do know-it-all, incentivando o aprendizado contínuo, fazendo “listening tours” com funcionários e ajustando a gestão a partir de feedbacks.

Ao lançar produtos em outras plataformas, incluindo em rivais como iOS e Android, ele quebrou uma tradição do passado de priorizar exclusivamente o sistema Windows. Sob sua liderança, passou a ser ok construir soluções para outros ambientes usados pelas pessoas.

Além disso, aquisições estratégicas atraíram novos públicos à Microsoft e ajudaram a expandir sua presença de mercado: GitHub trouxe a comunidade de desenvolvimento de código aberto, LinkedIn trouxe as redes sociais, Mojang (criadora do Minecraft) trouxe os gamers. Foram mais de 100 aquisições nos últimos 10 anos, contra 128 no total das duas décadas anteriores.