Motorola lança novo celular da família Edge no Brasil por R$4 mil

A Motorola começa nesta sexta-feira, 19, o início das vendas no Brasil do Edge 40, novo dispositivo da linha premium da marca. Em três cores diferentes, o celular chega ao mercado por R$4 mil e consolida a adição da rede 5G aos seus modelos de ponta. Além disso, a empresa quer investir nas imagens: segundo a companhia, a câmera conta com a maior abertura de sensor para fotos já vista no mercado.

Lançado para ocupar um lugar de destaque dentro do portfólio da empresa, os novos aparelhos prometem alto desempenho e câmeras mais potentes para fotos e vídeos. O destaque da câmera fica a cargo da abertura de sensor de f/1.4, a maior disponível hoje na categoria, de acordo com a empresa. Com isso, o objetivo é oferecer aos consumidores fotos mais profissionais, que tenham um desfoque natural ao fundo.

Além disso, a câmera traseira de 50 megapixels (MP) oferece um processo de captura mais rápido e melhor performance em ambientes com pouca luz – já que há um aumento de 64% de captação que atinge o sensor. O conjunto de câmeras possui duas lentes traseiras, número menor que a médias dos aparelhos que competem na mesma categoria. “Qualquer segundo que a gente consegue promover de agilidade e eficiência para o usuário é incomparável para a pessoa não perder aquele momento especial”, ressaltou Maurício Moisés, gerente de produtos global da área de celulares, no evento de lançamento em que o Estadão esteve presente.

Ainda na câmera, outro ponto alto diz respeito aos novos recursos para gravação de vídeos. O principal deles é a estabilização horizontal, que nivela o vídeo automaticamente ao horizonte, mesmo que o aparelho seja girado em 360° – ideal para gravar cenas em movimento. Todos os sensores gravam em resolução 4K full HD 30. O modelo, que tem uma tela pOLED de 6,55″, virá com nova padronização de cor, o que deve impactar também os sensores.

A câmera suporta captura dupla com o “Modo Vlog”. Nele, é possível gravar com a câmera traseira e frontal ao mesmo tempo. Com uso de inteligência artificial (IA), o dispositivo vai reconhecer automaticamente quando o usuário estiver falando e mostrar o seu rosto na câmera frontal, e, ao perceber o silêncio, vai mostrar apenas o vídeo da câmera traseira. A câmera frontal é de 32 MP.

O dispositivo conta com 8 GB de memória e 256 GB de armazenamento. Com o sistema operacional Android 13, o aparelho oferece mais duas atualizações, além de 3 três anos de atualização de segurança. Como outros modelos da linha, conta também com acesso ao Ready For, que simula um desktop de computador a partir do próprio celular e permite ao usuário usar a câmera do dispositivo como câmera do PC para fazer uma vídeochamada, por exemplo.

Quanto à bateria, que é de 4.400 mAh, o aparelho promete uma carga ultrarápida, que deve garantir bateria suficiente para um dia de uso com 10 minutos de carregamento com o uso do TurboPower de 68 W, já incluso no kit do dispositivo. Conta, ainda, com suporte para carregador wireless.

A partir desse modelo, todos os demais virão equipados com certificação IP68 de resistência à água.

Design e as novas cores

O design, outro destaque do modelo, dispõe de couro vegano na parte traseira para garantir uma textura suave e confortável. O Edge 40 possui tela curva com borda infinita e traseira curva, e é um dos é um dos mais finos da categoria, com 7,58 mm de espessura.

A parceria da Motorola com a Pantone, gigante das cores, também faz parte desse lançamento, que tem como uma das cores disponíveis a Viva Magenta, eleita como a cor do ano pela empresa, além de preto e verde. “(A parceria) nos dá um leque de opções bem diferente do que o mercado está oferecendo e nos ajuda a ganhar destaque e diferencial na venda”, ressaltou Juliana Mott, head de marketing, no evento.