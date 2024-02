Sora funciona com prompts. Ou seja, a gente imagina uma cena, descreve em um parágrafo, manda para o computador. A resposta é um vídeo. Se ninguém avisar que aquilo é 100% sintético, engana. Parecem atores, parece cidade, floresta, mar, não importa o cenário. Tudo que pode ser descrito numa frase poderá ser vídeo realista.

Sora nasce com alguns usos diferentes. Um deles é este inicial — da frase para o vídeo. Mas não só. Quem quiser pode enviar uma fotografia, descrever a cena que deseja, e aquela fotografia vira o quadro inicial do vídeo produzido. Quem preferir pode enviar um vídeo e pedir à IA que o estenda por mais um minuto. “Depois que meu filho chuta a bola, por favor leve a bola ao gol do Maracanã.” O algoritmo pode, inclusive, interferir num vídeo. “Substitua o cabo de vassoura por um sabre de luz vermelho, no estilo Darth Vader.”