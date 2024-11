Black friday e início do Natal se destacam no Marcas & Campanhas

O Boticário: “Casa de vidro”

O Boticário lança hoje sua campanha de Natal, anunciando a “maior produção audiovisual da história da marca”. Chamada “Casa de vidro”, foi desenvolvida junto à AlmapBBDO, responsável pelo conceito criativo, e produzida pela MyMama Entertainment, num processo de mais de seis meses entre os primeiros rascunhos e a entrega.

O filme mostra, durante a ceia de Natal, a crescente tensão entre as irmãs. A conexão delas com a mãe, de quem agora cuidam, reacende as memórias afetivas da família.

A peça original é um curta-metragem, com mais de quatro minutos, que estreia nesta segunda, 25, nas plataformas sociais d’O Boticário. Outras versões seguem em digital, TV aberta e paga, onde ainda se desdobrará como pauta de um episódio do programa “Saia Justa”, da GNT. Haverá ainda conteúdos com relatos pessoais sobre o tema, envolvendo creators parceiros da marca.

Black Friday

Nesta semana vão ao ar as últimas ativações de black friday. Veja abaixo algumas campanhas em destaque e, neste link, outras ofertas do período:

Campanhas black friday 25/11 1 / 5Campanhas black friday 25/11 Sanofi: “Farma friday” Até 29 de novembro, a Sanofi faz sua “Farma friday”, com até 30% de desconto em produtos de marcas como Allegra, Dorflex, Enterogermina, Novalgina e T ... Foto: Divulgação Mais Kopenhagen: “Descontos que marcam momentos” A agência Ginga assina as peças de black friday da Kopenhagen durante a chamada “Kop week”. Com o conceito “Descontos que marcam momentos”, a comunica ... Foto: Divulgação Mais Bob’s week Além das parcerias com cupons limitados em serviços de delivery ao longo de todo o mês, o Bob’s lança nesta semana a promoção “Compre 1 e leve 2” como ... Foto: Reprodução Mais Aposta Ganha: "Receeeeba!" É com a famosa expressão do creator Luva de Pedreiro que a Aposta Ganha anunciou sua campanha de black friday. A promoção inclui cashback no jogo Avia ... Foto: Divulgação Mais Dunlop: “Yellow friday” A Dunlop Pneus anunciou a “Yellow Friday” para suas promoções do período. Além da marca principal, as ofertas incluem Falken e Sumitomo e seguem até 3 ... Foto: Divulgação Mais

Outras campanhas

Marcas & Campanhas 25/11 1 / 10Marcas & Campanhas 25/11 TCL: Libertadores A TCL, patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores, anunciou nova campanha global tendo como mote a fase final da competição, que será disputada ne ... Foto: Reprodução Mais “A Ticket chegou no Google Pay!” Junto à agência Euphoria Creative, a marca de benefícios e engajamento Ticket, da Edenred Brasil, anuncia a chegada do pagamento por aproximação por m ... Foto: Reprodução Mais Loterias Caixa: “Você pode tudo” Para anunciar a Mega da Virada, a Binder criou a campanha “Você pode tudo” para a Loterias Caixa. Nas peças, Paulo Vieira interage com o público em co ... Foto: Divulgação Mais Uniasselvi: “Bora que vai” A Uniasselvi, centro universitário do grupo Vitru, lançou sua primeira campanha. Chamada “Bora Que Vai”, foi criada pela BETC Havas e estrelada por pe ... Foto: Reprodução Mais Tigre: “Conexões Fahrer: (Des)contexto que conecta” O Grupo Tigre estreou em 22 de novembro uma coleção chamada “Conexões Fahrer: (Des)contexto que conecta”, em colaboração com o estúdio de design e a a ... Foto: Reprodução Mais Embelleze: “Perfume de Dorama” Para anunciar o lançamento da família de tratamento capilar Novex Ritual Dorama, a Embelleze produziu uma mininovela inspirada nas novelas coreanas. C ... Foto: Divulgação Mais Burger King: “Combo Mari Maria BK” A influenciadora Mari Maria se uniu ao Burger King numa collab de glosses exclusivos que remetem a sabores do menu da rede. Desde molho picante até br ... Foto: Divulgação Mais Unesco: “Protect our common heritage” A Africa Creative desenvolveu, para a Unesco, a campanha “Protect our common heritage”, de conscientização sobre o tráfico ilícito de bens culturais n ... Foto: Divulgação Mais EY: Novo posicionamento A EY anunciou um rebranding, com novo posicionamento, elaborado internamente pela multinacional de auditoria e consultoria. As primeiras visualizações ... Foto: Divulgação Mais Enterogermina: “Scamfluencers” A marca de probióticos Enterogermina, da Sanofi, lançou a campanha “Scamfluencers”, em que busca destacar a qualidade de seus produtos em sutil compar ... Foto: Divulgação Mais

Patrocínios

PUBLICIDADE A MRV anunciou sua participação na edição 2025 do “Big Brother Brasil”, na Rede Globo. A campanha, criada pela DM9, visa incentivar os brasileiros a investirem na casa própria e da seguimento às ativações com o cantor e ator Mumuzinho, que já havia representado a marca em product placements na novela “Mania de Você”, da mesma emissora.

Publicidade

A Oakberry anunciou patrocínio ao Mubadala Brazil SailGP Team, que estreou na quinta temporada do SailGP, campeonato mundial de vela de alta performance, em 23 e 24 de novembro. O time brasileiro foi o primeiro liderado por uma mulher, a bicampeã olímpica Martine Grael. Os catamarãs brasileiros ficaram em décimo lugar nas primeiras baterias do torneio.

A Oakberry é a nova patrocinadora do Mubadala Brazil SailGP Team Foto: Divulgação

As provas Ironman Brasil, Ironman 70.3 e Triday Series, realizadas no País pela Unlimited Sports, contam agora com patrocínio da Vivo. O evento é um dos principais do Triathlon brasileiro, atraindo mais de 10 mil atletas, cerca de 250 mil espectadores e R$ 150 milhões anualmente.

A Medley, marca de genéricos da Sanofi, fechou parceria com a equipe feminina Sesi Vôlei Bauru, do tradicional time do interior paulista. Além da visibilidade em jogos e nos uniformes, o patrocínio prevê ainda a marca no prisma da quadra, backdrops, paineis digitais, veiculação nos canais do Sesi Vôlei Bauru e ativações durante os jogos.