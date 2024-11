Investimento global em publicidade pode chegar a US$ 1 trilhão pela primeira vez

Os investimentos em publicidade deverão atingir um marco histórico em 2024, ultrapassando pela primeira vez US$ 1 trilhão globalmente. O dado é fruto do mais recente relatório Warc’s Global Ad Spend Outlook 2024/25 Q4, produzido pela empresa do grupo Ascential, a mesma do Cannes Lions (representado oficialmente no Brasil pelo ESTADÃO). O aumento projetado de 10,7% nos gastos globais neste ano representa um adicional de US$ 104 bilhões, o segundo maior crescimento absoluto já registrado.

Relatório da Warc apontou que o investimento global em publicidade deverá chegar a US$ 1,08 trilhão em 2024, o maior aumento absoluto já registrado, desconsiderando a recuperação pós-covid de 2021 Foto: MartinZizlavsky/Adobe Stock

PUBLICIDADE A maior parte desse crescimento é impulsionada pela mídia online, com destaque para empresas como Alphabet, Amazon e Meta. Em 2024, a televisão linear também desempenhou um papel relevante, com crescimento de 1,9%, totalizando US$ 153,6 bilhões. As redes sociais ainda dominam a publicidade digital, com US$ 252,7 bilhões em 2024. As perspectivas para esse segmento foram revisadas para cima (+19,3%) devido aos resultados positivos de plataformas como Facebook, Instagram e TikTok. A única expansão já registrada maior que essa foi em 2021, tempos de recuperação pós-pandemia, aponta James McDonald, diretor de dados, inteligência e forecasting da Warc. “Se esse crescimento será sustentável, ainda é incerto, pois 2025 traz desafios significativos, como a pressão regulatória sobre Google e TikTok – juntos, eles representam um quarto do mercado publicitário fora da China”, destacou o executivo.

James McDonald, diretor de dados, inteligência e forecasting da WARC: regulamentações podem pausar crescimento em 2025 Foto: Divulgação

As projeções são baseadas em dados de cem mercados globais, utilizando uma rede neural que analisa mais de dois milhões de pontos de dados, incluindo receitas de mídia, despesas de marketing e tendências de consumo. A Warc é uma consultoria que também organiza a premiação internacional homônima de eficiência em marketing.

Publicidade

Dinheiro natalino

O relatório também estimou o impacto que as festas de fim de ano terão para os anunciantes, com um investimento projetado de US$ 299,2 bilhões no último trimestre de 2024. Só a Amazon deve arrecadar US$ 16,9 bilhões em receitas publicitárias no período – a expectativa do número geral, mundo afora é de quase US$ 300 bilhões na temporada de festas.

Os setores de tecnologia, eletrônicos e bens de consumo de rápida movimentação deverão liderar os investimentos em mídia de varejo online. A publicidade em plataformas de mídia do varejo deve alcançar US$ 46,2 bilhões no quarto trimestre, com um aumento de 16,4% em relação ao ano anterior. Marcas de bebidas alcoólicas, cosméticos, alimentos e refrigerantes serão protagonistas nos investimentos em publicidade no período.