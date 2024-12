Juliana Cury deixa Santander e volta a Itaú como CMO

Cury estava desde março como CMO do Santander, e assumirá o novo desafio em seis meses, após cumprir acordo de non-compete. A profissional já esteve no Itaú de 2008, quando entrou como especialista em marketing institucional, até 2021, quando era superintendente de marca, comunicação e redes sociais. Antes do banco, foi executiva de contas nas agências DM9DDB, Mccann Erickson Brasil e Africa. De 2021 a 2024, foi VP de vendas e marketing do grupo Zamp, cuidando das marcas Burger King e Popeyes para Brasil.

Até a chegada de Cury, o time de marketing responde a Sergio Fajerman, membro do comitê executivo e responsável por pessoas, marketing e comunicação corporativa, a quem a CMO se reportará posteriormente.