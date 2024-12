Pessoas & Contas: novidades na DM9, VW, BSOP e BR Media

A plataforma de educação em tecnologia Alura reestruturou sua área de podcasts, transformando-a na Hipsters Network. A marca já nasce com mil episódios e mais de 700 horas de conteúdos, produzidos pela empresa em parceria com FIAP e PM3. Os programas têm temas como tecnologia, negócios digitais, inovação, tendências e carreiras no setor.

A Suntory Global Spirits anunciou que a Publicis Brasil passa a atender integralmente a sua estratégia de comunicação, após processo de concorrência. escolha se deu mediante processo de concorrência. A holding, cuja história remonta à criação do bourbon Jim Beam em 1795, detém hoje outras marcas como Gin Roku, Maker’s Mark, Canadian Club, Sauza e Teacher’s.