Troféu Jatobá PR premia os destaques da comunicação em 2024

Ocorreu na noite desta segunda-feira, 2 de dezembro, em São Paulo a cerimônia do Troféu Jatobá PR, um dos maiores reconhecimentos do mercado de comunicação organizacional e relações públicas do Brasil. Cerca de 400 convidados estiveram no Hotel Renaissance para acompanhar a entrega aos vencedores das 46 categorias desta edição, que teve 336 cases inscritos, um recorde desde sua primeira edição, em 2017.

Público no troféu Jatobá 2024, que contou com mais de 300 cases inscritos Foto: Divulgação

Entre os prêmios principais, destacaram-se a Gerdau, entre as Organizações Empresariais e Públicas, repetindo a conquista de 2023; a Fresh PR entre as Agências-Butiques, levando o Jatobá dessa categoria pela terceira vez; e a RPMA Comunicação, que levou seu quinto prêmio entre as Grandes Agências. Entre os cases do ano, destacaram-se a Salvador Bahia Airport, entre as Organizações Empresariais ou Públicas, com um trabalho envolvendo experiência de viagem para pessoas no espectro autista; novamente a Fresh PR, entre as Agências-Butique, com um case sobre o Cerrado brasileiro; e a LLYC, entre as Grandes Agências, envolvendo a comunicação da volta da Kombi-VW.

Bracell conquistou o prêmio Destaque do Ano no Troféu Jatobá PR 2024 Foto: Reprodução

A premiação ainda reconheceu cases em diversos verticais, como Assessoria de Imprensa, Redes Sociais, Atendimento ao Cidadão, Campanha de Comunicação, Causa e Propósito e Comunicação Interna, além de premiações regionais e homenagens. A lista completa de ganhadores pode ser vista neste link. O Troféu Jatobá – Prêmio Excelência e Inovação em PR é organizado pelo Grupo Empresarial de Comunicação (Gecom) e auditado pela Exclusive Partners. O ESTADÃO é apoiador oficial do evento, que conta também com o apoio institucional da Abracom e ABCPública.