Acusado, Sarney dá a receita para combater a crise: o silêncio "Silêncio, paciência e tempo", eis a receita do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), para combater as denúncias de irregularidades contra ele e contra a instituição. Em tom de desabafo, o parlamentar fez nesta sexta-feira um balanço do primeiro semestre.