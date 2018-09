Alemães dizem ter encontrado palácio da 'arca perdida'

Arqueólogos alemães dizem ter encontrado na Etiópia o que seriam as ruínas do palácio da lendária rainha de Sabá, onde a chamada Arca da Aliança pode ter ficado durante algum tempo. De acordo com fontes religiosas, é nesse baú que as tábuas originais com os Dez Mandamentos recebidos por Moisés, segundo a Bíblia, teriam sido guardadas. Mas a sua localização e até mesmo a a existência da Arca têm sido objeto de polêmica por séculos. No filme Os Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones desafia agentes nazistas para encontrar a Arca. Segundo os especialistas da Universidade de Hamburgo, tudo indica que os restos do palácio real estariam em Axum, uma cidade considerada sagrada na Etiópia. O professor Helmut Ziegert, que chefiou as pesquisas, afirmou que as ruínas datam do século 10 a.C. e que os restos da residência foram encontrados embaixo de um palácio cristão. Altar para a Arca Esse palácio teria pertencido a Menelik I, filho da rainha com o rei Salomão, que teria reconstruído o edifício com face para a estrela Sirius, de acordo com os cultos da época. Os arqueólogos alemães dizem ter encontrado um altar no palácio que supostamente teria sido feito para a Arca. A rainha de Sabá foi uma poderosa monarca da antiguidade cujo território pode ter incluído parte do Iêmen e da Etiópia. Várias lendas descrevem sua riqueza, beleza e sabedoria. A equipe da universidade de Hamburgo já vem fazendo pesquisas na Etiópia desde 1999. Se a descoberta for confirmada, ela poderia ajudar a desvendar o que é considerado um dos maiores mistérios da Antigüidade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.