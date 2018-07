Apiaí-SP fica o dia todo sem telefone e internet

Lojas, postos de combustível e outros estabelecimentos comerciais viram o movimento cair até 60% porque os caixas eletrônicos bancários estavam sem operação para saque e as máquinas de cartão de crédito não operavam. As operações nos caixas dos bancos também foram afetadas, pois o sistema local não se comunicava com as centrais.

O problema tirou do ar também os telefones de emergência da Polícia Militar e dos Bombeiros. "Voltamos para a metade do século passado", disse o ex-prefeito Nilton Passoca de Toledo Silva. Mesmo para ligações locais a telefonia não funcionava. A cidade só não ficou totalmente sem comunicação porque algumas operadoras de celulares estavam ativas.

Moradores tiveram que se deslocar para Guapiara, a 60 quilômetros, para sacar dinheiro. De acordo com Silva, a central da Telefonica/Vivo na cidade é antiga. "Muitos equipamentos estão obsoletos e as falhas são constantes". Informada do problema, a Telefonica/Vivo não havia dado retorno até o início da noite desta sexta-feira.