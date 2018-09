Ator Sérgio Britto é internado no Rio com pneumonia O ator e diretor Sérgio Britto, de 85 anos, está internado desde quinta-feira no Hospital Copa D''Or, na zona sul do Rio de Janeiro, com um quadro estável de pneumonia. Segundo informou hoje a assessoria de imprensa do hospital, não há previsão de alta para ator. Ele está em observação, fazendo tratamento com antibióticos. Britto não tem uma relação grande com a televisão e a maior parte dos seus personagens eram de médicos, padres e juízes, apenas com rápidas aparições. Trabalhou em Chiquinha Gonzaga, Pantanal e Xica da Silva. No teatro, o ator é figura carimbada e já atuou ao lado de Nathalia Timberg e Fernando Torres.