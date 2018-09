BA pede desculpas por propaganda com Osama Bin Laden

A companhia aérea britânica British Airways (BA) divulgou um pedido de desculpas depois que uma fotografia em uma revista voltada para os funcionários mostrou um cartão de embarque no nome de Osama Bin Laden, líder da organização Al-Qaeda.

A imagem apareceu na primeira página da revista LHR News e visava promover os benefícios do check-in via internet. A revista é voltada para os funcionários da BA no aeroporto de Heathrow, em Londres.

A propaganda mostrava um passageiro segurando um iPhone que mostrava um cartão de embarque em nome de Bin Laden/Osama, cadeira 07-C.

Um porta-voz da BA pediu desculpas pela propaganda e acrescentou: "Um erro foi cometido e nós estamos trabalhando para descobrir como isto ocorreu".

Primeira classe

A propaganda mostra um passageiro feliz chegando para fazer um check-in enquanto outro apenas segura seu iPhone e mostra o cartão de embarque virtual que traz o nome de Osama Bin Laden.

Neste cartão de embarque virtual o terrorista mais procurado do mundo é classificado como "passageiro frequente", e o número de sua cadeira o coloca na parte da frente do avião, mais provavelmente na primeira classe.

O cartão mostra que o voo parte no dia 26 de outubro de 2010 com destino não especificado.

A BA pediu desculpas pelo erro em sua conta no Twitter depois de ter sido alertada a respeito da imagem por outros usuários da rede de microblogging.

A companhia aérea já está envolvida em uma longa disputa com seus funcionários, a tripulação de seus aviões, a respeito de condições de trabalho e benefícios para estes funcionários.