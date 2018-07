Bancários de SP promovem ato no dia contra homofobia

Os participantes do ato usarão uma camiseta com os dizeres "Cuide bem do seu amor, seja quem for" e "A intolerância é uma doença!". A população vai receber uma cartilha LGBT elaborada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT). Com o título "Conhecer, Entender e Respeitar Sim...Discriminar Não", o material tem caráter didático e apresenta textos sobre orientação sexual, preconceito, além de retratar a luta do movimento dentro do ambiente sindical.