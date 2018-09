Campanha de ONG britânica destaca visão de pilotos de F1

Olhos da Fórmula 1

Uma ONG britânica que se dedica à prevenção da cegueira em países em desenvolvimento quer usar a visão apurada dos pilotos de Fórmula 1 para ajudar em sua nova campanha por doações.

A campanha conta com a participação de sete pilotos da categoria, que se deixaram fotografar nos instantes que antecederam alguns grandes prêmios desta temporada.

As fotos autografadas serão sorteadas entre os doadores da ONG antes de cada um dos grandes prêmios restantes da temporada e ao final do campeonato, no fim de novembro.

A primeira foto a ser sorteada, antes do Grande Prêmio de Cingapura, no dia 25 de setembro, é a do australiano Mark Webber, da equipe Red Bull.

Também participam da campanha o brasileiro Felipe Massa e seu companheiro de equipe na Ferrari, o espanhol Fernando Alonso, a dupla de pilotos da McLaren, os britânicos Lewis Hamilton e Jenson Button, o atual campeão da categoria, o alemão Sebastian Vettel, também da Red Bull, e o heptacampeão Michael Schumacher, da Mercedes.

Para o fotógrafo Andrew Horne, autor das imagens, elas destacam o sentido (a visão) do qual os pilotos "dependem completamente para participar desse esporte rápido e perigoso".

Cada libra doada à ONG dará direito a um número para o sorteio, que é aberto somente aos moradores da Grã-Bretanha.

Segundo a organização, com uma libra é possível comprar um par de óculos para um deficiente visual necessitado e com três libras é possível proteger uma família inteira contra a doença oncocerciasis, conhecida como "cegueira do rio".

A ONG diz ter ajudado, em suas seis décadas de existência, a tratar mais de 200 milhões de pessoas com problemas de visão em mais de 30 países. Segundo a organização, há 39 milhões de cegos no mundo, e 80% de todos os casos de cegueira poderiam ser prevenidos ou curados. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.