Chuva causa inundação e estragos em Sorocaba-SP Um temporal inundou casas, ruas e avenidas e causou a queda de muros e árvores em Sorocaba, no final da tarde de hoje. O rio Sorocaba transbordou e alagou grande parte da avenida Dom Aguirre, uma das principais do sistema viário. A Praça Lions ficou sob as águas. Vários córregos também saíram do leito e houve alagamentos com interrupção total do tráfego nas avenidas Afonso Vergueiro, Washington Luiz e Américo de Carvalho. Casas foram alagadas na região central e no bairro Pinheiros. Uma árvore frondosa caiu e interditou a avenida Juscelino Kubitschek, no centro. Houve interrupção no fornecimento de energia e blecaute no sistema de semáforos. Um muro da Escola Estadual Antonio Padilha desabou sobre vários carros na área central, mas ninguém ficou ferido. Uma casa desabou parcialmente no Jardim Maria Eugênia. A Urbes - Trânsito e Transportes foi obrigada a interditar dezenas de ruas e o trânsito ficou caótico.