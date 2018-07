Delegado é preso por corrupção em Piedade

As empresas pagavam uma quantia por veículo inspecionado. O dinheiro era recolhido semanalmente pelo vereador, que é funcionário público lotado na Ciretran, e repassado ao delegado. O vereador controlava a quantidade de veículos repassada a cada empresa. Três proprietários de empresas teriam confirmado os achaques. O filho do delegado ajudava no direcionamento das inspeções. De acordo com as investigações, o esquema funcionava desde 2010. A Justiça de Piedade decretou a prisão temporária dos suspeitos por cinco dias. Policiais da Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo acompanharam as prisões. Os acusados foram levados na noite desta quinta para a sede do Gaeco de Sorocaba.