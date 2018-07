Dom Orani visita igrejas e centros sociais no Rio No dia seguinte à nomeação como cardeal, anunciada pelo papa Francisco, o arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, faz visitas a igrejas e centros sociais da zona oeste e à Escola Municipal Tasso da Silveira, onde, em abril de 2011, doze crianças foram mortas a tiros por um ex-aluno. "Vamos fazer uma oração pelas vítimas daquele momento trágico", disse Dom Orani, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, primeira parada dos pontos percorridos na chamada Trezena de São Sebastião, em que a imagem do santo padroeiro do Rio percorre a cidade entre os dias 7 e 20 de janeiro.