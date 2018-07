Estado de saúde de Dominguinhos segue inalterado O cantor e compositor José Domingos de Moraes, o Dominguinhos, segue com quadros clínico e laboratorial inalterados, de acordo com o boletim divulgado há pouco pelo Hospital Santa Joana, no Recife, e assinado pelo médico Alex Maurício Garcia Santos. Dominguinhos está internado desde o dia 17 de dezembro, com arritmia cardíaca e infecção respiratória.