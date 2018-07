Estudantes chegam com 3 horas de antecedência para o Enem Os primeiros estudantes inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) chegaram por volta das 10 horas na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), no Bairro Prado Velho, onde está concentrada a maioria dos que realizarão a prova em Curitiba. Sem conhecer o campus, não queriam perder o teste por falta de encontrar a sala. "Prefiro não vir no atropelo", disse Manoele Alessi, que espera conseguir boa nota para ajudar no vestibular de Veterinária, que fará na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Morando no Jardim Botânico, próximo à PUC-PR, ela foi com a mãe, Elvira. "Por causa dos problemas do ano passado, já chego com um pouco de medo", confessou a mãe.