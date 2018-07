Liminar determina suspensão de concurso para MP-DF O conselheiro Nacional do Ministério Público (MP) Francisco Maurício concedeu liminar que suspende a realização da segunda etapa do 28º concurso para promotor de Justiça adjunto do MP do Distrito Federal e Territórios. As provas estavam marcadas para amanhã, sábado e domingo. O concurso ficará suspenso até o julgamento do mérito pelo plenário do conselho do MP.