Oscar Maroni é detido em São Paulo por ameaçar ex O empresário Oscar Maroni, dono da boate Bahamas, foi detido na tarde de hoje após ser autuado em flagrante "por coação no curso do processo", segundo informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP). Ele teria ameaçado uma ex-companheira em um processo no Ministério Público. O empresário presta depoimento na 2ª Delegacia Seccional, no Campo Belo, na Zona Sul da capital.