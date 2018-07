Polícia apreende armas no Morro da Providência A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro da Providência, no Centro do Rio, realizou a maior apreensão desde a sua instalação na favela mais antiga da cidade. Um rifle de precisão, duas mil munições para diferentes calibres de fuzil e uma pistola foram encontrados em uma casa abandonada, na noite de ontem, em um local conhecido como Vila da Cordoaria, em um dos acessos à comunidade, na Central do Brasil.