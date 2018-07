Policiais civis e militares trocam tiros no RS Policiais civis e militares do Rio Grande do Sul trocaram tiros nas ruas de um bairro de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, na madrugada desta terça-feira, em conflito que os dois lados dizem ter ocorrido por engano. Um projétil raspou a cabeça de um policial civil, que foi levado a um hospital e liberado durante o dia. O incidente será investigado por uma delegacia da Polícia Civil e pela Corregedoria da Brigada Militar, que terão de esclarecer se houve erros operacionais e quem disparou primeiro, já que as duas equipes se acusam mutuamente pelo início do confronto.