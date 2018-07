Resgatado corpo de helicóptero que caiu em GO

De acordo com os Bombeiros, o resgate do corpo do delegado foi possível porque estava fora da aeronave. Os outros sete corpos estão no interior do helicóptero. Vinicius Batista presidia o inquérito policial que investiga a chacina de Doverlândia.

Além dele estavam no helicóptero Antônio Gonçalves Pereira dos Santos, superintendente da Polícia Judiciária; Bruno Rosa Carneiro, delegado e chefe-adjunto do Grupo Aeropolicial; Osvalmir Carrasco Melati Júnior , piloto da aeronave; Jorge Moreira da Silva, delegado Estadual de Repressão a Roubos de Cargas; Marcelo de Paula Oliveira, perito criminal; Fabiano de Paula Silva, perito criminal; e Aparecido de Souza Alves, acusado de matar sete pessoas na fazenda em Doverlândia.

De acordo com o coronel Helbigen Júnior, comandante dos bombeiros e que está no local do acidente, o corpo foi localizado fora do helicóptero. Os demais, estão no interior da aeronave, e serão resgatados após liberação do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

O Cenipa divulgará as primeiras informações sobre o caso em 30 dias.

Agora pela manhã, o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB) vai ao local do acidente. E o corpo do delegado Vinicius Batista da Silva já está no Instituto Médico-Legal (IML) em Goiânia (GO).