São João de Meriti-RJ prorroga prazo para pagar IPTU A cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, prorrogou o prazo para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2011. Os contribuintes têm até o próximo dia 28 para efetuar o pagamento do imposto em cota única e com desconto de até 15%.