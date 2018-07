Secretário da Rio+20 pede que acordos sejam cumpridos O chinês Sha Zukang, secretário-geral da Rio+20, está no Brasil para definir questões logísticas da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que será realizada na cidade em junho, e respondeu hoje (6) a uma pergunta sobre a polêmica mudança no Código Florestal brasileiro, em discussão no Congresso.