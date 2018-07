Sol aparece e eleva temperaturas na capital paulista

No decorrer do dia, o sol aparece e espanta a sensação de frio. As temperaturas se elevarão gradativamente e a máxima pode chegar aos 26ºC na tarde.

O dia também terá sol na maior parte do País. Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), o dia será de céu claro e com umidade relativa do ar baixa no sul do Pará, sudeste do Amazonas, maior parte do Tocantins e de Rondônia, no Mato Grosso do Sul, centro-oeste do Goiás e no Distrito Federal.

No norte do Amazonas, em Roraima, no Amapá, norte do Pará, do Maranhão, do Piauí e do Ceará haverá variação de nebulosidade e pancadas de chuva. No Recôncavo Baiano, sul da Bahia e nordeste do Espírito Santo, o dia será de chuva isolada. O dia ficará nublado no leste do Nordeste. Na faixa litorânea do Nordeste dia nublado com possibilidade de chuva.

Haverá possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde no sul de São Paulo, norte do Paraná e nordeste de Santa Catarina. Nas demais áreas de Santa Catarina, maior parte do Rio Grande do Sul as pancadas de chuva ocorrerão a partir da tarde.