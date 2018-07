Soldado de UPP é morto ao sair de academia no rio O soldado PM Charles Thomaz Barros, de 25 anos, lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro de São Carlos, na região central do Rio, foi morto com dois tiros, um na nuca outro nas costas, por volta das 21h45 de terça-feira, quando, ao lado da noiva e à paisana, deixava uma academia de ginástica na região do Acari, na zona norte do Rio.