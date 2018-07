Temporão: País só usará vacina contra gripe A em 2010 O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse hoje, em entrevista ao programa Bom Dia Brasil, da TV Globo, que a vacina que está sendo testada na Austrália contra a Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína, é para ser usada no inverno do hemisfério norte. No Brasil, segundo o ministro, a vacina só será usada no inverno de 2010. "Por isso nós ainda temos um tempo", afirmou. Segundo ele, o Instituto Butantã de São Paulo, que tem parcerias inclusive com laboratório na França, será uma das instituições que produzirá a nova vacina no Brasil.