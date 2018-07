Teori Zavascki toma posse como ministro do Supremo

Catarinense de nascimento, Zavascki fez carreira no Rio Grande do Sul. Até assumir uma cadeira no STF, era ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, representou a presidente Dilma Rousseff. Também participaram o presidente do Senado, José Sarney, e da Câmara, Marco Maia.

Perguntado sobre a possibilidade de o STF decidir pela perda do mandato dos deputados condenados no julgamento do mensalão, realizado pelo Supremo, Maia disse que "a palavra final é da Câmara".

"A Constituição é muito clara. Determina que em julgamentos criminais a decisão final é da Câmara ou do Senado, dependendo do caso. Mas vamos debater ou discutir isso se tiver uma posição por parte do STF contrariando este preceito constitucional. A palavra final é da Câmara", disse.

(Reportagem de Ana Flor)