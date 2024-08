A consequência desses desatinos fiscais é a expansão ininterrupta das despesas mandatórias (as que não se submetem a controles). Somos talvez o único país em que aumentos de arrecadação, planejados ou aleatórios, geram automaticamente despesas de educação e saúde. Nessas duas áreas, governantes brasileiros cometem crime se gastarem menos do que o determinado pelas vinculações. Na maioria dos casos, se as avaliações desses programas indicarem a necessidade de cortes, as respectivas economias precisam ser reaplicadas em atividades dos mesmos setores. Uma aberração.

Por tudo isso, quando computados os investimentos (aos quais Lula atribui alta prioridade), as despesas primárias mandatórias corresponderão, neste exercício, a 96% dos gastos primários da União. Quando se consideram os valores nominais das despesas, que incluem os gastos financeiros (7,6% do PIB), a situação é mais dramática. Comparadas com a receita do governo federal, as despesas nominais (totais) equivalem a 139% da arrecadação. Dado que os gastos obrigatórios crescem em ritmo superior ao das despesas discricionárias (as que são controláveis), a tendência é de completa exaustão da margem para financiar gastos relativos à pesquisa, ciência, tecnologia, cultura, Forças Armadas e outros, incluindo o custeio da máquina administrativa.

O País assistiria, assim, à morte do Orçamento da União, pois tudo estaria predefinido. Tudo seria mandatório. As despesas primárias obrigatórias superariam as receitas. Como essa doida realidade resultaria em crescentes déficits primários, a relação entre a dívida pública e o PIB adquiriria trajetória explosiva. Em algum momento, entraríamos em regime de dominância fiscal, aquele em que o Banco Central fica tolhido em sua capacidade de gerir a política monetária, pois aumentos da taxa básica de juros, a Selic, agravariam o quadro fiscal.

Antes de essa tragédia se instalar, os mercados antecipariam seus efeitos. Chegaríamos ao chamado momento Minsky, que se caracteriza pelo colapso das expectativas. Haveria fuga de capitais para ativos reais e para o exterior. A inflação fugiria do controle, provocando recessão e desemprego. Não é possível dizer se e quando isso aconteceria, mas sem atacar a questão dos gastos mandatórios, incluindo o absurdo volume de emendas parlamentares, o encontro com a crise será inevitável. Lula acelera esse desfecho, em vez de mobilizar a sociedade e a classe política em favor de reformas necessárias a evitar a catástrofe.

Como em outros momentos, a crise poderá levar a sociedade e o sistema político a apoiar as reformas necessárias a restabelecer o Orçamento.