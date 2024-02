Na Carta aos Tessalonicenses, Paulo aconselha reserva diante dos que vivem no ócio. “A essas pessoas recomendamos e pedimos, no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente para ganhar o próprio pão.” Não devemos tratá-las como inimigas, mas corrigi-las como irmãos (2Ts 3,12-15). Dar alimento a quem está na rua é necessário, mas insuficiente. O Estado é laico, mas compartilha com o cristão a ideia de fraternidade (1 João 4,20-21 e Constituição federal, CF, preâmbulo). O valor social do trabalho, um dos fundamentos da República (art. 1.º, IV, da CF), não transige com políticas públicas que desconsiderem a inclusão da população marginalizada no mercado de trabalho, a exigir investimentos em saúde, formação profissional e geração de emprego.

A erradicação da pobreza e da marginalização, um dos objetivos essenciais da República (art. 3.º, III, da CF), só se fará – como expressão do respeito à pessoa humana (art. 1.º, III, da CF) – com o exercício do direito social ao trabalho (art. 6.º da CF). São grandes os desafios, pois quem vive em situação de rua tem elaborações muito particulares sobre si próprio e sua condição. Por isso, o poder público haverá de dialogar com os diversos setores da sociedade, e não procrastinar, com paliativos, o desfecho trágico desta crise humanitária. Muitos são os instrumentos de promoção da justiça social aptos a pôr em prática o dever de eficiência imposto à administração pública (art. 37 da CF), o que depende da ação política.

Segundo o Censo de 2022, há 589 mil imóveis vazios na cidade de São Paulo. O IBGE ainda não divulgou o número de pessoas que vivem nas ruas, apenas o somatório nas cidades do País, da ordem de 220 mil, situação incompatível com a função social da propriedade (art. 5.º, XXIII, da CF), o direito à moradia (6.º da CF) e a política urbana, cujas regras impõem o aproveitamento adequado dos espaços da cidade (art. 182 da CF). Como forma de desestimular o abuso do direito de propriedade, além da progressividade das alíquotas do IPTU e, sucessivamente, da desapropriação mediante pagamento em títulos da dívida pública (art. 182, § 4.º, II e III, da CF), a legislação prevê a arrecadação do imóvel abandonado, com perda da propriedade (artigos 1275, III, e 1276 do Código Civil).

Em resumo, de um lado estão as pessoas abandonadas, principalmente nas ruas do Centro de São Paulo, de outro, imóveis abandonados na região (33 mil, conforme o Censo do IBGE de 2010). Trata-se de afetar à destinação pública aquilo que é de ninguém e, ainda, democratizar e requalificar espaços hoje ocupados por lideranças dos movimentos de moradia popular, que somavam em 2021, apenas na região central, 48 prédios, consoante dados da imprensa, todos em precárias condições de uso e segurança. Ao mesmo tempo, é preciso dar o “pão do espírito”, ou seja, a instrução, preparando os moradores dessas novas unidades para a gestão de condomínio.