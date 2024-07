Os custos estimados para atender à demanda criada pela nova lei se aproximam de R$ 67 milhões, segundo estimativa produzida pela sociedade civil organizada durante a tramitação da lei. O valor é seis vezes maior do que o orçamento da Secretaria de Políticas para a Mulher em 2024 e também seis vezes mais do que todo o orçamento de políticas voltadas para egressos do sistema prisional. Pesquisa do Justa já apontava essa desinteligência administrativa na segurança pública: no Estado de São Paulo, em 2022, para cada R$ 1 gasto em políticas exclusivas para egressos, são gastos R$ 527 com o sistema prisional e outros R$ 1.687 com polícias. Não é à toa que as facções criminosas prosperaram tanto em terras paulistas.

Vivemos tempos favoráveis ao populismo penal, em que medidas absolutamente prejudiciais para a segurança pública são alardeadas como a salvação da lavoura, com grande apelo eleitoral. Vejam o caso da proposta que busca inserir na Constituição federal o crime de consumo de drogas. Apoiada com vigor por parlamentares como Ricardo Salles e Rodrigo Pacheco, até hoje não se apresentou estimativas do custo ao contribuinte, considerando o aumento no encarceramento que a medida certamente produzirá. Há projetos no Congresso Nacional que buscam atrelar a alteração da lei penal à produção de estudos sobre os impactos sociais e financeiros. Seria muito bem-vinda para a sociedade a coerência de tantos defensores da boa gestão orçamentária, mas que em matéria penal se portam como os grandes populistas que tanto acusam.