Apesar do rebote repressivo, a Câmara dos Deputados, com verticalidade e coragem, cumpriu seu dever e não faltou ao Brasil, mostrando aos olhos de todos que a democracia fora subjugada pelo autoritarismo fardado. Felizmente, o tempo correu, passamos pela redemocratização e temos mais de 35 anos de normalidade institucional sob a regência da Constituição de 1988. No entanto, alguns ventos do passado começam a soprar de diferentes latitudes, trazendo nebulosidades preocupantes no cenário nacional. Sabidamente, as lógicas do poder são móveis e dotadas de magnetismo circunstancial, exaltando a máxima de que os arranjos de hoje podem não servir amanhã. Diante da incontrolável volatilidade do poder, a prudência aconselha, enquanto a honra institucional faz elevar.

Por assim ser, o Congresso Nacional não pode calar; há de reagir com firmeza e verticalidade. Sem cortinas, não se trata de defender Marcel, João ou Maria, pois o que está em jogo é a independência do Poder Legislativo e a própria autoridade da Constituição da República em garantir os direitos políticos da democracia, em deferência à representação popular legitimada pelo voto do povo. Definitivamente, a hora não permite evasivas nem omissões. Ou terá a coragem cedido ao medo?