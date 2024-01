Oito de Janeiro

Museu da Democracia

Ao ler o editorial A história oficial (20/1, A3), com a notícia de que o PT pretende gastar R$ 40 milhões (obras do PT gastam muito mais que o projetado) em museu com sua visão de democracia, penso que ainda corremos o risco de ver homenagem a grandes “democratas” da América: Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro e Daniel Ortega.

Marcos Lefevre

lefevre.part@hotmail.com

Curitiba

*

Carlos Jordy

Ação da PF sobre 8/1 atinge deputado bolsonarista, 1º alvo no Congresso (Estado, 19/1, A6). Na hora de agredir a Constituição e os Poderes e pregar o golpe, o deputado Carlos Jordy é contundente e não mede as palavras. Mas, quando a Polícia Federal bate à sua porta, no exercício legal da investigação dos crimes cometidos, ouve-se um verdadeiro contorcionismo de expressões tentando desmentir suas bravatas. E o que impressiona mais é falar em ditadura e liberdade. No primeiro caso, o que deseja de volta, e no segundo, o que quer suprimir.

Sylvio Belém

sylviobelem@gmail.com

Recife

*

Prebenda

Imunidade tributária

A polêmica revogação por parte da Receita Federal sobre a contribuição previdenciária da prebenda recebida por pastores gerou, nos últimos dias, uma série de reações, inclusive de lideranças evangélicas no Congresso. É importante destacar que, de fato, a Constituição federal concede às entidades religiosas tratamento diferenciado no momento de se cobrar impostos ou, nesse caso, as isentam de recolher aos cofres públicos a sua contrapartida enquanto agente social. A decisão do Fisco brasileiro foi acertada, afinal, todos devem pagar sua parcela no sistema tributário. Não é razoável e muito menos isonômico que o fiel pague impostos de toda sorte, inclusive o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), e o pastor ou padre esteja imune à tributação. Aliás, a própria imunidade tributária deveria ser revista. Um chefe de família endividado não tem isenção na hora de pagar o seu IRPF. Por que uma igreja que recebe milhões em doações, possui emissoras de TV, rádio e outros negócios, pode deixar de pagar? Precisamos deixar os dogmas de lado e discutir, com seriedade e sem paixões, essas incoerências. O Estado é laico e deve sê-lo, inclusive, na hora de cobrar impostos.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

Eleições municipais

Enchentes

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a tragédia da chuva causou queda de árvores, falta de energia, várias mortes, muitos alagamentos e enormes prejuízos para toda a sociedade. Em ano de eleições municipais, um dos pontos mais importantes do debate político deveria ser como resolver o problema recorrente das enchentes, em pontos já mapeados, nas duas grandes cidades do País. Falta apenas audácia política, tanto à esquerda como à direita, pois as soluções embora caras já são conhecidas há muito tempo: 1) trocar o asfalto impermeável pelo asfalto poroso que absorve água e auxilia na drenagem; 2) limpar as galerias de água e construir piscinões, onde for viável essa opção; 3) realizar a poda de árvores para evitar a queda de postes, onde há galhos entrelaçados com fios; 4) planejar no longo prazo o aterramento da fiação; 5) plantar mais árvores e, assim, ampliar as áreas verdes.

Luiz Roberto da Costa Jr.

da_costa_junior@hotmail.com

Campinas

*

Saúde

Musculação na velhice

A musculação pode ser efetiva também em corpos mais velhos? (20/1, D2). A idade leva de forma fisiológica a perdas estruturais no corpo humano. Perdemos 30% das fibras musculares, 20% de neurotransmissores e, dependendo do sexo, de 20% a 30% de massa óssea. Perdemos força, habilidade e estrutura com a velhice. Recuperá-las é quase impossível, mas suprir essas perdas é fundamental para uma boa qualidade de vida. Musculação para ativar os 70% restantes da massa muscular, treinamento e adequação da atividade e dos equipamentos usados para praticar o esporte eleito e atividade aeróbica e/ou correção medicamentosa, se necessária, para corrigir perda óssea. A musculação na terceira idade é a atividade física mais importante.

Gilberto Luis Camanho

gilbertocamanho@gmail.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

PREBENDA

A Receita Federal alterou a forma de recolhimento de taxas previdenciárias de líderes religiosos (prebenda). A Frente Parlamentar Evangélica, 132 deputados e 14 senadores, repudiou o ato da Receita. Procurado sobre as críticas dos parlamentares, o Palácio do Planalto limitou-se a informar que a decisão é do Ministério da Economia, e que a Receita acatou determinação do Tribunal de Contas da União (TCU). Este, por sua vez, afirmou que o caso está em análise e “ainda” não há um posicionamento sobre o assunto. Ou seja, de acordo com o “toma que o filho é teu”, fiquem frios, senhores parlamentares, porque a paternidade recairá sobre nós, contribuintes, mais uma vez.

Sérgio Dafré

sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

*

BANCADA EVANGÉLICA

Tom Jobim foi feliz no seu mantra “O Brasil não é para principiantes”. A Constituição define o Brasil como um país laico, mas tem um Congresso Nacional que, com 594 membros, 146 deles (25%) formam a chamada “Bancada da Bíblia”, grupo de parlamentares evangélicos que atuam em conjunto para defender pautas relacionadas aos seus interesses e valores.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

GUIDO MANTEGA

Não foram poucas as manifestações de desagrado à provável nomeação de Guido Mantega para o Conselho de Administração da Vale. Desde este Fórum até matérias do jornal e inclusive a Bolsa, com a queda de 10% na cotação das ações. Lula insiste em empregar seu apaniguado, apesar do vestígio deixado pelo economista, lembrando a “nova matriz econômica” implantada no governo Dilma, que deu no que deu. O tempo passa e o PT continua o mesmo, teimoso e cabeçudo com seus integrantes indicados a cargos públicos, pouco importando se têm ou não competência ou credibilidade suficientes, mas com ótimos salários.

Mario Cobucci Junior

maritocobucci@gmail.com

São Paulo

*

‘CENA DO CRIME’

Ao retomar as obras de ampliação da famigerada Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, que deu origem às investigações da Lava Jato no escândalo do “petrolão”, esquema que desviou mais de R$ 90 milhões de recursos públicos em propinas a ex-executivos da estatal ligados ao PT, PP e ao PSB, o governo Lula 3 atesta a velha máxima policial de que “o bandido sempre volta à cena do crime”, conforme declaração feita em 2017 pelo atual vice-presidente, Geraldo Alckmin. Vergonha!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

REFINARIA ABREU E LIMA

Como é bom gastar dinheiro do contribuinte, e não é pouco, sem ter a responsabilidade de prestar contas a quem quer que seja. De 2005 até hoje foram gastos na Refinaria Abreu e Lima mais de US$ 18 bilhões, e agora mais R$ 8 bilhões para a conclusão das obras, sabe lá quando, se comparar com o início, e ninguém é responsável.

Jaime Eufrasio Sanches

jaime@carboroil.com.br

São Paulo

*

‘MUSEU DA DEMOCRACIA RELATIVA’

O governo, através do Ministério da Cultura, informou que vai construir um novo museu em Brasília: Museu da Democracia. Como trata-se do governo de Lula da Silva, portanto um governo petista, a primeira coisa a ser feita é mudar o nome: Museu da Democracia Relativa. Serão gastos R$ 40 milhões, e aqui vale mais uma correção: não deve sair por menos de R$ 80 milhões. Logo na entrada do museu, um grande painel de LED, com fundo vermelho e letras brancas, vai estampar a frase: “Seria importante que vocês não tivessem receio de utilizar a minha história e a história do meu partido como garantia da existência inabalável da democracia neste país – Lula da Silva”. A inauguração ainda não tem data, mas quem vai descerrar a placa – já convidado – é Nicolás Maduro, um baluarte da democracia a nível mundial. Outro convidado que já confirmou presença, Vladimir Putin, teve a garantia de que não será preso ao pisar em solo brasileiro por duas autoridades, os senhores Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), e Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça. Finalmente, quem vai cuidar de todo o cerimonial da inauguração será Janja da Silva.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

EQUIPE ‘LINHA-DURA’

O novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, amicíssimo de Lula da Silva, monta equipe “linha-dura”. Portanto, a oposição que se cuide. Os petralhas voarão em céu de brigadeiro.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

CADEIRA PRESIDENCIAL

Alguns dizem que “Lula tem sorte”, outros ponderam que “quem trabalha tem sorte”. Mas enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro ficava praguejando dia sim e o outro também contra a cadeira presidencial, Lula demonstra prazer em ser presidente da República. O cargo para ele não é um fardo. E isso é bom para dar estabilidade institucional ao País, apesar de todo tipo de sabotagem, inclusive internacional. Outra diferença que destaco é questão de índole. Enquanto numa ocasião em Goiás, ao lado do governador Ronaldo Caiado (UB), o então presidente Bolsonaro viu seus apoiadores vaiarem seu aliado político, silenciou e até achou graça, deixando o parceiro passar constrangimento inaceitável. Já Lula, em duas ocasiões ao lado da adversária política Raquel Lyra (PSDB), governadora de Pernambuco, saiu em defesa dela quando petistas a vaiavam. Não à toa, hoje são praticamente aliados. Mas as diferenças entre o atual e o ex-presidente da República vão muito além disso, os resultados falam por si.

Sandro Ferreira

sandroferreira94@hotmail.com

Ponta Grossa (PR)

*

A FATURA

Estranho, o comportamento do pessoal de Brasília quando se toca em qualquer assunto crítico que diga respeito ao Estado Democrático de Direito. Tudo vira crime político. Pensando bem, o pessoal da Brasília “burocrática” tem sim que lutar de corpo e alma pela manutenção do seu status democrático brasiliense. É a melhor democracia do mundo. Senão vejamos: salários, os melhores, sem contar os penduricalhos. Moradias para todos, e que moradias. Transporte? Carros blindados, motoristas e combustível à vontade. Passagens aéreas para o mundo todo, nas melhores categorias ou classes, quando não voo ou avião particular. Saúde? Sem problema. O melhor sistema de saúde do País para atender a nossos homens públicos e familiares. Inúmeros assessores para ajudá-los a trabalhar três dias na semana, quando acontece. Segurança, isso é para os mortais. E a cereja do bolo? Cartão corporativo, e por que não? Ora, é prático e soluciona problemas que porventura apareçam. A fome pantagruélica dos políticos por dinheiro público é insaciável, ora na forma de orçamento secreto, ora na forma de Fundo Partidário para ajudá-los a se reeleger, quando não para pagar aluguel de mansão para ex-político. Tudo parece fácil em Brasília. Reformas, troca de móveis. As coisas caem dos céus. Não há dia que não haja uma notícia escabrosa vinda de lá. Mas eles estão longe e nada os atinge. E para o resto do Brasil o que sobra? A fatura. Impostos, impostos e mais impostos.

Claudete Restani

closck@hotmail.com

Piracicaba

*

OPERAÇÃO LESA PÁTRIA

A 24.ª fase da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal procura atender a cobranças de identificação de financiadores do 8/1 – após um ano de investigações e dezenas de peões condenados a penas de fazer corar carcereiros de Guantánamo. A operação tem como foco “investigados que tentaram providenciar alimentos e insumos para os manifestantes”. Um parlamentar foi apontado como suspeito, por ter tido conversas com outro suspeito, o que teria justificado seu gabinete e sua casa serem vasculhados com autorização do relator Alexandre de Moraes. A conversa suspeita consistiu de: “Fala, irmão, beleza? Está podendo falar aí? Posso, irmão. Quando quiser pode me ligar”. O que leva os investigadores a afirmar que “Carlos Victor tem fortes ligações com Jordy”, aduzindo que os fatos investigados constituem, em tese, supostos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. Essa é a “democracia inabalável” celebrada na cerimônia chapa-branca em que o ministro Moraes aproveitou para discursar contra a liberdade de expressão. Triste país, em que a gente não sabe se é melhor fugir do ladrão ou da polícia.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

CRISE IMIGRATÓRIA

O Supremo Tribunal da Itália decidiu que é permitida a saudação fascista em comício desde que não se queira reavivar o partido fascista. O paradoxo da democracia é que o tema da imigração, segundo o nacional-populismo, colocaria em risco os valores cristãos ocidentais, o idioma nacional, os costumes e as tradições, além de emprego e renda dos trabalhadores. Pode-se proibir um partido ou uma saudação em público, mas não há como evitar a discussão sobre o que está provocando tanto ressentimento nas mentes e nos corações das pessoas. Portanto, a democracia terá que buscar uma solução para a crise imigratória, uma consequência tanto das guerras como das mudanças climáticas.

Luiz Roberto da Costa Jr.

da_costa_junior@hotmail.com

Campinas

*

ISRAEL E PALESTINA

Parabenizo veementemente Eurípedes Alcântara pelo brilhante e completo artigo A longa história de um conflito (14/1, C8-C11), sobre a disputa entre Israel e a Palestina. Resenha abrangente, baseada em fatos históricos bem referenciados, é de leitura obrigatória aos interessados em entender a complexidade geopolítica da região em toda a sua plenitude. Não há críticas ou argumentos tendenciosos, apenas fatos e relatos. Num momento em que o antissemitismo ressurge com força no mundo, fomentado por racistas vis que cooptam e arrastam pessoas vulneráveis e desinformadas, incluindo o nosso presidente e sua assessoria medíocre para assuntos internacionais, a matéria é mais do que oportuna e de valor inestimável.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

RESERVATÓRIO PARA ÁGUA PLUVIAL

As tragédias causadas pelas enchentes vêm se intensificando a cada ano. A natureza de fato não perdoa. Eventos extremos são uma resposta às agressões sofridas como a supressão das florestas e a emissão de gás de efeito estufa CO₂. Com o solo impermeabilizado por causa do asfalto e dos quintais cimentados, a absorção da água da chuva não ocorre e o volume de água que escorre para os mananciais é imenso. Medidas de contenção como os piscinões ajudam, mas não o suficiente. O problema é de difícil solução. Fazer pacto com São Pedro para diminuir as chuvas também é impossível. Sugiro então que se obrigue os moradores a construírem em suas casas reservatórios para captação de água pluvial. Além de ajudar no combate às enchentes, o uso da água da chuva vai gerar economia no consumo. Cessado o temporal, essa água seria escoada de forma lenta na tubulação da rede pluvial. Fica a dica para os formuladores de políticas públicas.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

EL NIÑO

Ao ler o artigo de Adriano Pires El Niño assombra o setor elétrico (20/1, B2), fiquei admirado que o autor deixou de lado o aquecimento global, este sim que deve assombrar a todos nós como humanos. O surgimento do El Niño, um fenômeno natural que surgiu em 2023, aquecendo as águas do Oceano Pacífico e alterando o clima em todo o planeta, na verdade foi uma dádiva, pois nos alertou que estamos atrasados em corrigir nossos erros em relação ao Acordo de Paris de 2015. Quem estudou Física sabe que o nosso planeta é um sistema termodinâmico fechado, que troca calor, mas não massa, com o meio exterior, e seguirá as quatro leis da termodinâmica exatamente como o refrigerador e o ar-condicionado. E o nosso problema, para dizer o mínimo, é que quando a Terra atingir o seu novo equilíbrio não teremos mais condições de sobreviver nele. Seremos os dinossauros da vez. Esse é o verdadeiro assombro que preocupa os cientistas e deveria preocupar os líderes políticos, não o setor elétrico. Felizmente a ciência chegou ao aproveitamento da transformação da energia solar em fotovoltaica, e a dos ventos em eólica. Não temos mais como construir novas hidrelétricas, que implicam grandes desmatamentos, e muito menos termelétricas, devido ao aquecimento global. Quanto aos jabutis, que me desculpe o articulista, mas financiar um gasoduto do Rio de Janeiro até o Nordeste, a região que tem o maior potencial de energia fotovoltaica, para satisfazer a ideia de uma termelétrica a gás, é crime. Mesmo porque os custos serão embutidos nas nossas contas de energia.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

DEEPFAKE

Tiago Leifert e Fátima Bernardes dizem que foram vítimas de deepfake após relato de Pedro Bial (19/1). Eu estou investigando quem é que está se passando por familiares meus, com live deepfake. Uma pessoa se passou por minha irmã, recentemente. No segundo semestre do ano passado, eu fui sequestrado, confundido com outra pessoa, e essa mesma pessoa me telefonou, na chácara onde eu estava em cativeiro, passando-se por minha irmã, e em outras três ocasiões usavam áudio deepfake fingindo ser minha mãe. É mais fácil as autoridades interceptarem live deepfakes, porque usam tecnologia sofisticada e cara, disponível apenas para poucas pessoas, com grande conhecimento técnico.

Rynaldo Papoy

papoy3@gmail.com

Guarulhos