A cachaça é uma bebida feita a partir da fermentação e destilação do caldo da cana. Segundo informações do portal da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), a bebida foi descoberta pela população escravizada nos engenhos de açúcar e foi conquistando o gosto dos brasileiros ao longo dos anos.

A produção dessa bebida segue alguns critérios: a cachaça deve, por exemplo, ter graduação alcoólica entre 38% e 54% a 20° C e deve ter até seis gramas por litro de açúcar adicionado (caso ultrapasse, deve ser chamada de cachaça adocicada).

Produto exclusivo do Brasil

Degustação guiada de cachaças está entre as atividades Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Para ser chamada de cachaça, a bebida destilada de cana-de-açúcar precisa ser produzida em solo brasileiro. Uma série de leis e portarias regulamentam a produção, proporcionando a manutenção da exclusividade do país para produzir a bebida.

O decreto presidencial de n° 4.062, de 21 de dezembro de 2001, postula a restrição do uso das expressões “cachaça”, “Brasil” e “cachaça do Brasil” aos produtores estabelecidos em solo nacional (art. 3°, 1° parágrafo), também tornando-as indicações geográficas brasileiras.

Segundo o decreto, os destilado de cana similares que sejam produzidos fora do solo brasileiro, devem ser chamados de aguardentes de cana. De acordo com catálogo do Inpi em colaboração ao Sebrae, as indicações geográficas são ferramentas para a valorização e estabelecimento de diferenciais competitivos frente a concorrência, em prol da organização comercial e produtiva e promoção turística e cultural do país.

O catálogo também destaca regiões produtivas notórias da cachaça: a região de Salinas, em Minas Gerais, a microrregião de Abaíra, na Bahia, e Paraty, no Rio de Janeiro, cada uma com particularidades históricas e cachaças únicas.

Estrela dos drinques

Conheça todas as possibilidades com essa bebida brasileira e veja três receitas de drinques diferentes com cachaça compartilhadas para o Paladar por especialistas.

A clássica caipirinha

Caipirinha de limão perfeita Foto: Rubens Kato

O mixologista Laércio Zulu ensina a fazer a caipirinha perfeita, com sabores equilibrados e composição que permite que a cachaça brilhe com esplendor. Confira aqui como preparar em casa

Cachaça Sour

'Cachaça Sour' do Bangalô Bar. Foto: Divulgação Bangalô Bar

Veja aqui como preparar a Cachaça Sour do Bangalô Bar, que tem consistência mais espessa e de sabor azedo e refrescante.

Rabo de galo

Rabo de Galo Foto: Codo Meletti|Estadão

Esse drinque leva apenas quatro ingredientes e tem um nome que parodia a tradução em inglês para coquetel: cocktail, que foi separado em cock (galo) e tail (rabo). Clique aqui para ver a receita.