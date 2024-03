Chocolate é uma delícia independentemente de formato, cor ou concentração de cacau. No caso do chocolate amargo, a porcentagem de massa de cacau é mais elevada do que a da manteiga vinda da fruta e do leite adicionado. Desse modo, tem um gosto mais forte e cor mais escura do que os chocolates ao leite e branco, por exemplo.

Perfeito para cozinhar, esse tipo de chocolate é um grande aliado em receitas diversas. Confira cinco delas abaixo!

Mediant de chocolate

Mediant de chocolate Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

A medalha de chocolate é um dos doces mais fáceis de fazer, que dá um ar de sofisticação a qualquer menu. Com chocolate amargo, oleaginosas de sua preferência e frutas secas, fica pronta em instantes e é muito saborosa.

Confira a receita

Tortinha de ganache

SÃO PAULO 08/03/2024 PALADAR TUDO SOBRE CHOCOLATES - "tudo sobre chocolate", chocolates preparados pela chef Tailla receitas de ganache, brigadeiro e caldas na cozinha do faculdade hambi morumbi FOTO ALEX SILVA/ESTADAO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Uma sobremesa diferente e deliciosa, esta tortinha de ganache é versátil e pode ser feita com qualquer tipo de chocolate, inclusive o amargo.

Confira a receita

Mousse meio amargo

Mousse de chocolate meio amargo Foto: Sandra Sanches Marangoni/Anhembi Morumbi

Pronta em 45 minutos, esta receita rende doze potinhos de um delicioso mousse de chocolate 50% cacau.

Confira a receita

Calda de chocolate para bolo

SÃO PAULO 08/03/2024 PALADAR TUDO SOBRE CHOCOLATES - "tudo sobre chocolate", chocolates preparados pela chef Tailla receitas de ganache, brigadeiro e caldas na cozinha do faculdade hambi morumbi FOTO ALEX SILVA/ESTADAO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Feito com apenas quatro ingredientes, entre eles chocolate em pó meio amargo, esta calda fica bem crocante e cristalizada, perfeita para bolos diversos, como o de cenoura.

Confira a receita

Mousse de chocolate vegana

Mousse de chocolate vegana Foto: Joca Vidal

Sem nenhum produto de origem animal e com chocolate 70% cacau, é um doce perfeito para os veganos ou para quem adora um chocolate bem amargo.

Confira a receita