Pudim é uma sobremesa leve, deliciosa e bem prática. A chef Helô Bacellar, do Na Cozinha da Helô, ensina a fazer sete tipos diferentes do doce, desde a versão clássica, até as reinterpretações de tradições nacionais - como o brigadeiro e o café - e as com frutas e até legumes. Confira as sete receitas para inovar à mesa!

Pudim de leite condensado

Aprenda a fazer um pudim de leite condensado clássico Foto: Heloisa Bacellar | Na Cozinha da Helô

Um clássico, o pudim de leite condensado é a sobremesa queridinha de muita gente. Com apenas sete ingredientes, essa delícia rende oito porções e é perfeita para o jantar em família.

Confira a receita

Pudim de brigadeiro

Pudim de brigadeiro da Helô Bacellar Foto: Ana Bacellar

O tão brasileiro brigadeiro se une ao tradicional pudim nesta receita de dar água na boca. Rendendo seis porções, a chef ensina o passo a passo para o pudim de brigadeiro perfeito.

Confira a receita

Pudim de café

Pudim de café Foto: Ana Bacellar

Café é sempre uma delícia, no doce, então, nem se fala! Esta receita com café é um pudim com seis ingredientes e um caramelo delicioso feito apenas com açúcar e nada mais.

Confira a receita

Pudim de jabuticaba

Pudim de jabuticaba Foto: Ana Bacellar

Uma receita perfeita para o verão, este pudim de jabuticaba é refrescante e delicioso. Uma receita leve, combina a maciez do pudim e a doçura da calda de jabuticaba.

Confira a receita

Pudim de cupuaçu

Pudim de cupuaçu Foto: Ana Bacellar

Cupuaçu é uma fruta perfeita para dias de calor. Bem suculenta e saborosa, dá um toque especial no pudim, uma sobremesa que não pesa no estômago. Com apenas quatro ingredientes, aprenda como fazer um pudim diferentão.

Confira a receita

Pudim de milho verde

Pudim de milho verde Foto: Ana Bacellar

Milho verde é um legume ótimo para utilizar em receitas salgadas e doces. Para quem é fã de uma sobremesa deliciosa e levinha com milho verde, esta receita é perfeita para você!

Confira a receita

Pudim de claras

Pudim de claras Foto: Ana Bacellar

O pudim já é uma sobremesa leve, quando feito apenas com claras, ganha uma leveza maior ainda. Essa receita fácil e super gostosa é perfeita para quem quer um docinho perfeito para comer depois do almoço.

Confira a receita