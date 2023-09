Gastronomia Peruana na Casa de Luzia tem ceviche, pisco sour e mais; confira

No dia 4 de outubro, às 20h, o Consulado do Peru no Rio de Janeiro promoverá um tributo à Lucila Campos na Casa de Luzia, na Lapa. A personalidade é uma das maiores intérpretes da música afro peruana e será homenageada em uma noite de repleta de comídas típicas do Peru.

A atração principal confirmada para o evento é Zoila Campos, filha da falecida Lucila, acompanhada pelo músico Javier Gambirazio, que fará um show em homenagem à mãe. Além disso, haverá apresentações do grupo Fina Estampa, que conta com a participação do chef Oscar Vasquez Solis como percussionista e vocalista.

Na data, os visitantes terão a oportunidade de imergir na cultura peruana também através da gastronomia, experimentando receitas peruanas como ceviche, pisco sour e bebidas variadas, segundo informações do site Tupi FM.

Receitas testadas e aprovadas

