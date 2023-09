Festival +Gastronomia: Confira a lista dos restaurantes participantes

Previsto para acontecer nos dias 6, 7 e 8 de outubro no Parque Vicentina Aranha, na cidade paulista interiorana de São José dos Campos, o Festival +Gastronomia chega para uma nova edição com muita comida e atrações musicais.

O evento, que já se consolidou como um dos maiores da categoria gastronômica da região, conta com 35 restaurantes locais, entre eles Yasaí, The Burguer, Armazém da Pizza, Portuga Bake, Shop Guaco, Cassiano, Three Lions, Oahu Poke Shop, Prato Food Hall, Al Badah, Amicci Restaurante, Risoteria Villa Lobos, entre outros, oferecendo uma grande variedade de pratos, que vão desde opções tradicionais até às mais criativas e diferenciadas.

“É uma jornada de transformação dos negócios que passa pela construção de um mundo inclusivo, ético e ambientalmente sustentável, que garanta a qualidade de vida para todos”, afirma Maurício Guisard, diretor da organizadora do +Gastronomia, chamada SP-RIO+.

Ainda, o festival promete bons drinques e coquetéis feitos com os destilados São Francisco Xavier preparados pelos Alquimistas da Serra, segundo informações da Life Informa.

