Restaurantes passam a cobrar taxa extra por ‘menos comida’; entenda o caso

Neste segundo semestre de 2023 tem sido possível acompanhar um padrão em restaurantes europeus: a implementação de taxas adicionais de serviços que antes eram comuns aos estabelecimentos. Entre cobranças por molhos e por corte de bolo, está também a cobrança por porções menores de comida ou de divisão de pratos.

Esse fenômeno tem acontecido em Portugal. Por lá, os proprietários dos restaurantes têm notado que os clientes estão pedindo cada vez menos comida e compartilhando refeições e sobremesas que são destinadas a apenas uma pessoa. “As pessoas, em vez de pedirem uma refeição completa como faziam, abdicam da típica entrada, uma travessa para dois dá para três ou para quatro, a sobremesa é para dividir, ou pedem vinhos mais baratos”, alega Daniel Serra, presidente da Associação Nacional de Restaurantes.

De acordo com informações do Expresso 50, a provável justificativa para isso é o impacto da inflação, que deixa os portugueses com menor poder de compra. Isso também afeta os restaurantes, que utilizam a tática de cobrança extra para previnir abusos e manter a rentabilidade dos negócios.

Apesar de não soar como boa prática, a tendência é que a medida de cobrança seja replicada por um número cada vez maior de estabelecimentos, e tudo estará garantido por lei desde que os valores dos serviços sejam explicitamente comunicados aos consumidores.

